Украина решила усилить военное присутствие в Азовском море

Совет национальной безопасности и обороны Украины на закрытом заседании утвердил комплекс мер по усилению военного присутствия в Азовском море, сообщила пресс-служба СНБО.

«СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей», – передает ТАСС сообщение СНБО.

Отмечается, что речь идет об усилении присутствия ВМС страны в Азовском море, создании в его акватории корабельно-катерной группировки, развитии инфраструктуры и обеспечении береговой обороны «новейшим высокоточным ракетным оружием».

На заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров разработать морскую доктрину с учетом ситуации в Азовском море. МИДу и минюсту страны поручено подготовить предложения «о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков».

Во вторник глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией.

В конце августа он призывал дать отпор «российским провокациям» в Азовском море. Кроме того, Украина собирается поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.