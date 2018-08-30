Климкин призвал «дать отпор» России на Азове

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен дать отпор «российским провокациям» в Азовском Море.

«Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и военным... Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море», – сказал Климкин, передает «Интерфакс».

Министр отметил, что Киев постоянно сообщает информацию международным партнерам о положении дел в Азовском море.

По его словам, на Генассамблее ООН в сентябре обсудят ситуацию в Азовском море.

«Россия пытается использовать то, что у нее есть – военный потенциал использовать, нарушая любые договоренности», – добавил Климкин.

В среду командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявлял о планах нарастить корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.

Во вторник стало известно, что Киев решил поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.