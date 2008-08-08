Украина увеличит вооруженное присутствие в Азовском море

Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил о планах Киева нарастить корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.

«В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря», – говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Там же отмечается, что «28 августа начались совместные командно-штабные учения командования военно-морских сил вооруженных сил страны «Шторм-2018».

Учения будут проходить в два этапа. На первом будут отрабатываться управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны, на втором – стабилизационные действия в ходе обороны Черноморского побережья.

Во вторник стало известно, что Киев решил поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.