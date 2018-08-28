Украина поднимет в международном трибунале вопрос об Азовском море

Киев решил поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву, сообщил постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко.

«У нас есть целый ряд заседаний – и в этом году, и в следующем – этого органа, где мы планируем поставить все эти вопросы, а возможно, даже попробуем их включить в те документы, которые там рассматриваются (новые, еще не существующие), чтобы они уже учитывали ту ситуацию, которая сложилась вокруг Крыма и в Азовском море», – приводит слова Ельченко УНН.

Ранее он заявил, что Киев готовит для 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ряд антироссийских инициатив, их представит президент Украины Петр Порошенко.