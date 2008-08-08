Украина заявила о подготовке «очень неприятных сюрпризов» для России

Киев готовит для 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ряд антироссийских инициатив, их представит президент Украины Петр Порошенко, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Мы готовим несколько инициатив на Генассамблею. Не могу раскрывать их все, так как наш мощный восточный сосед только этого и ждет», – отметил Ельченко.

Он уточнил, что Киев готовит «несколько очень неприятных сюрпризов», которые будут касаться Крыма и Донбасса, передает ТАСС.

Кроме того, Украина готовит новую резолюцию по Крыму, в которую будут включены новые вопросы «относительно политзаключенных как в Крыму, так и в России».

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября 2018 года, на ней выступят президент США Дональд Трамп, лидеры еще 109 государств и 86 глав правительств и министров иностранных дел. Россия будет представлена главой МИД Сергеем Лавровым.