Озвучены возможности ЗРК С-500

Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы, 2007-2009 годы) полковник запаса Сергей Хатылев рассказал, какие задачи может решать новый зенитно-ракетный комплекс С-500.

«Этот комплекс может решать несколько задач. Например, обнаружение и уничтожение обычных аэродинамических целей – самолетов и вертолетов, крылатых ракет – всего, что летает в диапазоне до гиперзвуковых скоростей. Но кроме этого, С-500 способен сбивать баллистические цели, причем не только на нисходящем участке траектории полета, но и на всех остальных. Там скорости уже космические – несколько километров в секунду», – передает его слова «Московский комсомолец».

Хатылев отметил, что С-500 может уничтожать цели на высоте до 200 километров и на дальности до 600 километров.

«То есть С-500 способен работать по целям в ближнем космосе. Это уже противокосмическое оружие. В этом комплексе технически применен метод разделения, когда один локатор работает по целям, летящим на максимальных высотах, а другой – по тем, что летят у земли – до 30 километров», – сказал он.

Он напомнил, что сейчас эшелонированная территориальная многоканальная система противоракетной обороны А-235 с комплексом «Нудоль», а также ракетами ближнего и дальнего перехвата до 1 тыс. километров создана только вокруг Московского промышленного района, но с появлением С-500 можно будет говорить о противоракетной обороне целых территорий.

«А впоследствии, с увеличением выпуска и совершенствованием этих изделий, уже о ПРО страны в целом и создании на этой основе Воздушно-космической обороны всей Российской Федерации», – заявил Хатылев.

По его словам, только у России есть подобная система.

26 марта в Конструкторском бюро специального машиностроения сообщили, что в России завершаются испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500.

Генконструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов сообщил, что новейшая система ПВО С-500 сможет сбивать цели за сотни километров от Земли.