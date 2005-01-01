Индия приготовилась к войне в космосе

В России начали изучать последствия важнейшего события для военного освоения космоса – испытания Индией противоспутникового оружия. Осколки сбитого Индией спутника разлетелись по околоземной орбите и могут представлять опасность для других космических аппаратов. Но главные выводы из этих испытаний находятся в чисто военной области.

Индия вчера, 27 марта 2019 года, успешно провела испытания нового противоспутникового оружия, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Разработка пока что называется общим именем A-SAT, которым в целом в мире именуются противоспутниковые ракеты. В обращении премьер-министра Индии Нарендры Моди говорится, что «Индия подтвердила свой статус космической державы», хотя фактически запуск ракеты произошёл некоторое время назад.

Пока что о новой индийской A-SAT известно немного: комментарий Моди сопровождался лишь кратким видеосюжетом, созданным с помощью средств 3D-анимации. Из него лишь понятно, что созданная ракета является трёхступенчатой, а для поражения спутника она использует кинетический перехватчик.

Противоспутниковое оружие: история

К настоящему моменту о владении противоспутниковым оружием класса «земля – космос» официально объявили, кроме Индии, ещё три космические державы – Россия, США и Китай. В США первыми запустили такую ракету еще в 1959 году. Это было сделано в ответ на истерию, связанную с запуском первого советского спутника, чтобы продемонстрировать возможность уничтожения «русских атомных бомб» в космосе. Они тогда мерещились размещёнными на первых советских спутниках не только военным США, но и всем американским обывателям.

В СССР с разработкой противоспутникового оружия не спешили – реальная угроза в космосе со стороны США для СССР возникла только после массового запуска американских спутников-шпионов. Как следствие, СССР впервые успешно сбил цель на орбите в конце 1960-х годов.

Ну и наконец, последнее официальное пополнение клуба «убийц спутников» произошло в 2007 году, когда Китай уничтожил собственный списанный спутник точным ударом противоспутниковой ракеты. Китайцы в силу каких-то закрытых причин подчёркнуто сделали это на достаточно высокой орбите, что даже ненадолго вывело Китай на печальное первое место по количеству осколков космического мусора – так как уничтоженный спутник ожидаемо разлетелся на несколько сотен осколков.

По словам индийских представителей, их испытание проводилось пусть и не столь эффектно, однако с большими предосторожностями – спутник-мишень был сбит на орбите высотой 300 км, что обуславливает более короткий срок жизни осколков. Около 95% из них должны сгореть в плотных слоях атмосферы в течение 1–2 лет, однако даже оставшиеся фрагменты будут представлять опасность для действующих космических аппаратов, так как пребывают сегодня на достаточно случайных орбитах.

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В целом же и без противоспутникового оружия проблема космического мусора грозит уже в самое ближайшее время стать смертельно опасной для новых запусков космических аппаратов: к концу 2018 года, согласно экспертным оценкам, на околоземных орбитах уже пребывало около 12 000 учтённых фрагментов спутников и прекративших свою работу спутников.

На первом месте тут находились США (4037 учтённых объектов космического мусора), на втором – Россия (4035 объектов), а на третьем – Китай (3524 учтённых объекта, часть осколков от испытания 2007 года до сих пор не учтена в каталогах, хотя и представляет опасность для других аппаратов).

Как сбивают спутники

Задача уничтожения с земли движущегося спутника противника в целом достаточно тривиальна. Это связано с тем, что орбитальная траектория любого спутника уже практически 100% известна, исходя из истории предыдущих наблюдений. Ведь в случае инертного спутника, который не использует собственные двигатели для коррекции своей орбиты, она получается математически вычислимой на «долгие витки» вперёд, после чего встреча противоракеты и спутника становится только задачей решения обычного математического уравнения.

В случае же спутника, использующего собственные двигатели для орбитального манёвра, задача усложняется. Тогда запуск противоракеты противника можно засечь – и отдать команду на спутник для коррекции его орбиты, что просто уведёт спутник-жертву с курса на смертельное столкновение с боеголовкой противоракеты.

Чтобы подобные манёвры не стали неожиданностью для противоспутниковой ракеты, её боеголовку также снабжают собственными двигателями. Например, в американской противоракете SM-3 США применили лёгкую кинетическую часть, называемую LEAP (lightweight eхo-atmospheric projectile – заатмосферная легкая боеголовка). LEAP представляет собой небольшой маневрирующий аппарат, двигающийся с собственной скоростью около 2,7 км/с. Учитывая, что обычно LEAP движется навстречу цели, вектор её скорости складывается с вектором скорости самой цели, которая движется либо с суборбитальными (как МБР и её боеголовки), либо же с первыми космическими скоростями (спутники).

Итогом такого столкновения является мощный взрыв. Боеголовка LEAP при столкновении с целью высвобождает около 130 мегаджоулей кинетической энергии, что соответствует взрыву 31 килограмма тринитротолуола, что даже больше её собственного веса, который состоит отнюдь не из взрывчатки, а из системы наведения, остатков топлива и двигательной установки.

Начальное наведение на цель боеголовки LEAP производится наземными радарами системы «Иджис», так как «подслеповатый» радар боеголовки SM-3 никак не обеспечивает требуемой точности на расстоянии в несколько сотен километров до орбитальной цели. Функцию окончательного наведения берёт на себя уже система самой LEAP, которая начинает действовать на расстоянии около 100 км от цели.

По утверждениям разработчиков, за счёт такого комбинированного наведения LEAP способна с помощью своей двигательной системы осуществить коррекцию в пределах 3–5 километров при условии, что цель находится на предельной дальности поражения в 500 километров. Этого достаточно, чтобы сбить стартующую по неизвестному до конца вектору МБР – или же маневрирующий на орбите спутник.

Так что же известно об индийской A-SAT?

Как уже было сказано, каких-либо документальных свидетельств испытания от индийской стороны не последовало. В продемонстрированном ролике средствами 3D-графики, пусть и несколько в «болливудской» манере, были показаны все основные атрибуты маневрирующей противоспутниковой ракеты с кинетической головной частью. А именно – наведение наземным радаром, выход за счёт работы первых ступеней на траекторию заатмосферного перехвата, включение собственного радара боеголовки, точное маневрирование с целью попадания в спутник, кинетическая встреча со спутником и взрыв боеголовки с его уничтожением.

Впрочем, даже такого «джентльменского набора» вполне достаточно, чтобы сбить на орбите большую часть современных военных аппаратов, так как манёвры уклонения способны производить отнюдь не все из них. Поэтому слова премьера Моди о том, что Индия теперь «готова к войне в космосе», отнюдь не являются преувеличением. Страна получила в своё распоряжение современный противоспутниковый комплекс, способный уничтожить спутники-шпионы или аппараты раннего обнаружения над своей территорией.

Конечно же, пока что

Индия сделала лишь первый шаг в создании всей линейки противоспутникового оружия. И США, и Россия в этом вопросе пошли уже гораздо дальше.

Обе этих страны создали к настоящему времени действующие модели спутников-инспекторов, которые не просто могут производить быстрое уничтожение спутников противника, но и готовы проводить с ними тонкие различные манипуляции на орбите. Кроме того, в США активно развивается программа засекреченного орбитального самолёта X-37B, который и вовсе приспособлен к возврату грузов с околоземной орбиты, в число которых могут легко попасть как списанные, так и действующие спутники других стран, включая и военные аппараты.

В 2006 году в США были запущены два спутника MiTEX для скрытного сближения с объектами на геостационарной орбите. Малозаметность должны были обеспечить небольшие размеры аппаратов. Впрочем, согласно неофициальным данным, российские системы контроля космического пространства все-таки сумели их обнаружить. С 2009 года на геостационарной орбите перемещается и инспектирует (пока лишь прослушкой направленных сигналов управления) чужие спутники американский аппарат радиоэлектронной разведки PAN. За прошедшие годы он успел посетить как минимум девять точек на геостационарной орбите.

Не забывает о развитии противоспутникового оружия и соседний с Индией Китай, в арсенале которого спутники-инспекторы могут официально появиться уже в самое ближайшее время. В Китае были проведены эксперименты по сближению спутников и испытания роботизированного манипулятора на аппаратах Chuang Xin 3 (CX-3), Shiyan 7 (SY-7) и Shijian 15 (SJ-15). Официально эти аппараты занимаются решением уже упомянутой проблемы космического мусора, но все эти технологии могут иметь и военное назначение. В 2010 году китайские аппараты SJ-6F и SJ-12 специально столкнули на орбите, что также связали с программой совершенствования китайского орбитального перехватчика.

Таким образом, индийское испытание дополняет общую картину незримого противостояния в космосе, которое вовсю идёт между ведущими космическими державами. Что в очередной раз ставит вопрос о том, насколько продолжающаяся «многовекторная» милитаризация космоса может являться опасной в вопросе сохранения глобального военного равновесия.