Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.
Президент Словакии назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру
Саммит президентов России и США на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа создал благоприятные условия для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
Встреча президентов России и США стала значимым событием для достижения мира на Украине, заявил словацкий лидер, передает РИА «Новости».
Саммит был важным этапом на пути к прочному миру.
По мнению словацкого президента, проведенные переговоры открыли двери для дальнейшего диалога между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что атмосфера взаимного уважения во время встречи создает предпосылки для продолжения переговоров ради достижения основной цели – завершения войны на Украине.
Напомним, Пекин поддержал контакты между Москвой и Вашингтоном, китайская сторона указала на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о повышении безопасности мира после саммита на Аляске.
В Индии заявили, что переговоры Путина и Трампа ознаменовали завершение изоляции России.