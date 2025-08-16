Президент Словакии назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру

Tекст: Алексей Дегтярев

Встреча президентов России и США стала значимым событием для достижения мира на Украине, заявил словацкий лидер, передает РИА «Новости».

Саммит был важным этапом на пути к прочному миру.

По мнению словацкого президента, проведенные переговоры открыли двери для дальнейшего диалога между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что атмосфера взаимного уважения во время встречи создает предпосылки для продолжения переговоров ради достижения основной цели – завершения войны на Украине.

Напомним, Пекин поддержал контакты между Москвой и Вашингтоном, китайская сторона указала на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о повышении безопасности мира после саммита на Аляске.

В Индии заявили, что переговоры Путина и Трампа ознаменовали завершение изоляции России.