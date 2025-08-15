В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.5 комментариев
Утвержден перечень поручений президента по итогам ПМЭФ-2025
Утвержден перечень поручений президента России по итогам ПМЭФ для структурных изменений в экономике
По итогам ПМЭФ-2025 утвержден комплекс порученийпрезидента России Владимира Путина, направленных на реформирование ключевых сфер экономики, включая занятость, инвестиционный климат и внешнюю торговлю.
Как сообщается на сайте Кремля, правительству поручено разработать и утвердить план структурных изменений в экономике России. Документ включает шесть основных направлений трансформации.
В их числе значится изменение структуры занятости и потребления, повышение качества инвестиционного климата, рост технологического уровня экономики, а также реформирование структуры и повышение качества внешней торговли.
Кроме того, план предусматривает мероприятия по повышению эффективности деятельности в оборонной и безопасности сферах. Первый блок поручений касается перестройки внутреннего рынка труда и потребления, второй – создания условий для увеличения инвестиций и технологического обновления. Также отдельное внимание уделяется модернизации оборонно-промышленного комплекса и развитию российского экспорта.
Президент России Владимир Путин по тогам ПМЭФ поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.