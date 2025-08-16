Лидеры Европы заявили, что Россия не может ограничивать вступление Украины в НАТО

Tекст: Алексей Дегтярев

Россия не может обладать правом вето в отношении пути Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии, передает РИА «Новости».

Решение же по поводу украинских территорий должна принимать сама Украина, границы не должны меняться силой, отмечается в заявлении.

Кроме того, Евросоюз и Британия пояснили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

Они сообщили, что не собираются приостанавливать поставки вооружений киевскому режиму.