Уилкерсон заявил о риске ядерного удара России при конфликте с ЕС

Tекст: Вера Басилая

ЕС рискует получить ядерный удар, если он примет участие в конфликте с Россией, заявил экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, бывший полковник американских Сухопутных войск Лоуренс Уилкерсон. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

Уилкерсон выразил мнение, что ЕС фактически идет к конфликту с Россией, а по сути, «вступает в конфликт сам с собой». Он добавил, что, по его мнению, европейцы намерены провести собственную операцию под ложным флагом, вероятнее всего в странах Балтии.

По словам Уилкерсона, европейские политики, следуя устоявшимся догмам, утратили связь с реальностью и не осознают, насколько возможен сценарий применения ядерного оружия. Он подчеркнул в интервью, что, независимо от политических взглядов европейских лидеров, они рискуют «играть с огнем».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны наращивать оборонные бюджеты и готовиться к «сражению с русскими».

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и заявил о заинтересованности Москвы в разрыве альянса изнутри.

Президент России Владимир Путин назвал заявления о якобы планируемом нападении России на НАТО полной чушью.