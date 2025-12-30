Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.33 комментария
В США заявили о ядерной угрозе при конфликте ЕС с Россией
Уилкерсон заявил о риске ядерного удара России при конфликте с ЕС
Возможное вовлечение Евросоюза в конфликт с Россией способно привести к ядерной эскалации, особенно на территории Прибалтик, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон.
ЕС рискует получить ядерный удар, если он примет участие в конфликте с Россией, заявил экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, бывший полковник американских Сухопутных войск Лоуренс Уилкерсон. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».
Уилкерсон выразил мнение, что ЕС фактически идет к конфликту с Россией, а по сути, «вступает в конфликт сам с собой». Он добавил, что, по его мнению, европейцы намерены провести собственную операцию под ложным флагом, вероятнее всего в странах Балтии.
По словам Уилкерсона, европейские политики, следуя устоявшимся догмам, утратили связь с реальностью и не осознают, насколько возможен сценарий применения ядерного оружия. Он подчеркнул в интервью, что, независимо от политических взглядов европейских лидеров, они рискуют «играть с огнем».
Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны наращивать оборонные бюджеты и готовиться к «сражению с русскими».
Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и заявил о заинтересованности Москвы в разрыве альянса изнутри.
Президент России Владимир Путин назвал заявления о якобы планируемом нападении России на НАТО полной чушью.