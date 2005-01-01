Индия сбила спутник на орбите

Вооруженные силы Индии успешно испытали противоспутниковые ракеты, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Во время испытаний с помощью оружия успешно уничтожен спутник на околоземной орбите, сообщает ANI.

«Я заверяю международное сообщество, что наши возможности не будут использованы против кого-либо, а являются оборонной инициативой Индии в целях обеспечения ее безопасности», – сказал Моди.

По его словам, страна вошла в число великих космических держав, как США, Россия и Китай, и гордится своими новыми возможностями.

«Индия теперь готова к войне в космосе», – подчеркнул премьер-министр.

Моди поздравил с этим успехом специалистов Индийской организацией космических исследований и разработок, которые работали над созданием оружия.

Ранее в предприятие «Роскосмоса» раскрыли информацию о том, какое количество аппаратов насчитывает гражданская группировка спутников дистанционного зондирования Земли.

Всего во всем мире дистанционно зондируют Землю 438 спутников, из которых Индия располагает 18 аппаратами.