Названо количество российских гражданских спутников для съемки Земли

«Российские космические системы» (предприятие «Роскосмоса») раскрыли информацию о том, какое количество аппаратов насчитывает гражданская группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

«Российская орбитальная группировка ДЗЗ насчитывает десять космических аппаратов, обеспечивающих все виды и режимы оптической съемки, включая гиперспектральную: «Ресурс-П», «Электро-Л», два «Метеора-М», пять – типа «Канопус-В» и один «Канопус-В-ИК», – говорится в сообщении.

При этом «Роскосмос» не указывает общее количество спутников в группировке зондирования Земли, данные по аппаратам приводятся из открытых источников, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что «Российские космические системы» не внесли в список спутников «Роскосмоса» «функционирующий космический аппарат «Аист-2Д», так как его создали за свой счет в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (который так же входит в «Роскосмос»).

Всего во всем мире дистанционно зондируют Землю 438 спутников, из которых самой большой группировкой (84 объекта) обладает Китай. США располагают 50 крупными аппаратами и еще 150 малыми. На страны Евросоюза приходится 49 спутников, на Японию – 28, а на Индию – 18.

Ранее стало известно, что с двух российских спутников «Ресурс-П» в 2017 году перестали поступать данные. В ноябре 2017 года на орбиту не удалось вывести спутник «Метеор-М».