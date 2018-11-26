В Роскосмосе рассказали о потерянных спутниках

Данные с двух российских спутников перестали поступать в 2017 году, сообщил Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ, входит в компанию «Российские космические системы», принадлежащую Роскосмосу).

Последние снимки аппарата «Ресурс-П» № 3 были зафиксированы на сайте НЦ ОМЗ 12 февраля 2017 года, с 3 мая 2017 года информация о суточной площади отснятых территорий для спутника начали указывать прочерком, передает РИА «Новости».

Также с 19 мая 2017 года на сайте оператора отсутствуют данные со спутника «Ресурс-П» номер 2.

На данный момент на ресурсе публикуются данные о съемках «Ресурс-П» номер 1, «Канопус-В», «Канопус-В ИК», «Канопус-В» номер 3 и 4, «Метеор-М» номер 2.

Те же данные опубликованы на сайте Научно-исследовательского центра «Планета».

«По результатам проведенного специалистами госкорпорации Роскосмос анализа, принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата «Ресурс номер 2». Космический аппарат «Ресурс номер 3» находится на исследовании главного конструктора, по результатам которого будут определены перспективы его использования в составе орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли», – прокомментировали ситуацию в Роскосмосе.

Российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли насчитывает три аппарата «Ресурс-П», два «Канопус-В» и один «Канопус-В ИК», два метеоспутника «Электро-Л» и один «Метеор-М» № 2.