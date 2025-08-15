Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?0 комментариев
В результате удара ВСУ по жилому дому в Киевском районе Донецка под завалами осталась 18-летняя девушка, сообщает корреспондент РИА «Новости». По предварительным данным, пострадал также мужчина.
Очевидцы рассказали, что во время атаки погиб как минимум один человек. Снаряд попал в многоквартирный дом, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура, включая находящееся рядом кафе.
Спасатели продолжают работы на месте происшествия, чтобы извлечь пострадавших и ликвидировать последствия обстрела.
