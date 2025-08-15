В Донецке после атаки ВСУ по жилому дому девушка оказалась под завалами

В результате атаки ВСУ по дому в Донецке под завалами осталась девушка

Tекст: Евгения Караваева

В результате удара ВСУ по жилому дому в Киевском районе Донецка под завалами осталась 18-летняя девушка, сообщает корреспондент РИА «Новости». По предварительным данным, пострадал также мужчина.

Очевидцы рассказали, что во время атаки погиб как минимум один человек. Снаряд попал в многоквартирный дом, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура, включая находящееся рядом кафе.

Спасатели продолжают работы на месте происшествия, чтобы извлечь пострадавших и ликвидировать последствия обстрела.

