  • Новость часаТрамп прилетел в Анкоридж на встречу с Путиным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту
    США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    Песков назвал вероятную продолжительность переговоров Путина и Трампа
    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией
    Путин возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба» в Магадане
    Роскосмос показал спутниковые снимки места встречи Путина и Трампа
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    15 августа 2025, 21:37 • Новости дня

    В Донецке после атаки ВСУ по жилому дому девушка оказалась под завалами

    В результате атаки ВСУ по дому в Донецке под завалами осталась девушка

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара ВСУ по жилому дому в Киевском районе Донецка под завалами остается восемнадцатилетняя девушка, также ранен мужчина.

    В результате удара ВСУ по жилому дому в Киевском районе Донецка под завалами осталась 18-летняя девушка, сообщает корреспондент РИА «Новости». По предварительным данным, пострадал также мужчина.

    Очевидцы рассказали, что во время атаки погиб как минимум один человек. Снаряд попал в многоквартирный дом, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура, включая находящееся рядом кафе.

    Спасатели продолжают работы на месте происшествия, чтобы извлечь пострадавших и ликвидировать последствия обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и системы РЭБ отразили атаку беспилотников на порт Оля в Астраханской области. Одно судно получило повреждения обломками после отражения атаки. Российские военные в Красноармейске начали применять тактику «черепашек-ниндзя».

    15 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова

    Политолог Мартынов: Свитер «СССР» Лаврова на Аляске – отсылка к отношениям с США в ХХ веке

    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере «СССР», чтобы напомнить про богатый опыт двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также подчеркнуть свою осведомленность во внутриамериканских трендах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере «СССР» может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями Леонида Брежнева с Ричардом Никсоном», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде – напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Лавров сказал, что ранее бывал и на Аляске», – продолжил собеседник.

    На ваш взгляд
    Готовы ли вы вне дома носить одежду с советской символикой?




    Результаты

    «Помимо этого, в США в последние годы вошли в моду одежда и аксессуары с советской символикой. Допускаю, что этот свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. Ну и в конечном счете, свитер Лаврова просто довольно стильный», – заключил аналитик.

    Ранее в Сети показали видео приезда главы МИД России Сергея Лаврова в отель в Анкоридже в преддверии российско-американского саммита. На себя обратил внимание свитер дипломата с надписью: «СССР». Глава ведомства также признался, что он не впервые на Аляске.

    В пятницу после 22.00 мск на Аляске начнутся исторические переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какие роли и задачи могут быть на саммите у каждого из членов российской делегации: помощника президента Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова, руководителя Минфина Антона Силуанова и министра обороны Андрея Белоусова, а также главы Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилла Дмитриева.

    Комментарии (14)
    15 августа 2025, 12:13 • Новости дня
    Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений России
    Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений России
    @ Alexandra Pereba/NEWS.ru/Global Look Press

    Недавно вышедшее приложение Max набрало популярность среди российских пользователей, его рейтинг составил 4,6 в Google Play и 4,4 в AppStore.

    Мессенджер Max занял первую строчку среди бесплатных приложений как в Google Play, так и в AppStore в российском сегменте, передает РИА «Новости».

    В Google Play рейтинг Max составил 4,6, а в магазине AppStore – 4,4.

    В числе других лидеров рейтинга бесплатных приложений в AppStore специалисты выделили сервис для видеосвязи Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play, помимо Max, в топ вошли приложения для VPN и видеозвонков, например Imo.

    Ранее разработчик приложения компания VK сообщила, что за июль специалисты МАХ пресекли попытки десятки тысяч мошенников выдать себя за сотрудников банков и государственных органов. До этого Сбер и VK приступили ко внедрению антифрод-технологий в MAX.

    Глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что национальный мессенджер MAX получил все разрешения для интеграции с сервисом «Госуслуги».

    Комментарии (14)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Комментарии (25)
    15 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США на Аляске

    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, ощущает ли он мандраж перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске, выразил недоумение: «А что это такое?», передает ТАСС.

    Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, российско-американский саммит стартует 15 августа в 22.30 по московскому времени в Анкоридже. По его словам, ключевой темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг специальной военной операции на Украине, однако президенты Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудят обеспечение мира, безопасности и другие актуальные международные вопросы.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Российскую делегацию, помимо Путина, представят Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При необходимости к встрече смогут подключиться и эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Американские истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

    Комментарии (8)
    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме

    Tекст: Антон Антонов

    На военном аэродроме Маркулешты разместили украинские самолеты, в том числе военно-транспортные, сообщила гражданская авиационная администрация Молдавии.

    По информации ведомства, размещение осуществляется на основании запроса министерства внутренних дел Украины от 21 июля 2025 года и касается пяти воздушных судов, предназначенных, как заявляется, для гуманитарных и аварийных миссий, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об одном Ан-26, трех Ан-32P и одном Ан-32B. Отмечается, что их пребывание в аэропорту «проводится в строгом соответствии с законодательством» Молдавии, а техническое обслуживание будет выполнено только авторизованными компаниями согласно заключенным договорам. Ан-26 и Ан-32В классифицируются как военно-транспортные самолеты, а Ан-32P используется для тушения пожаров, уточнили в ведомстве.

    Аэропорт Маркулешты был построен на базе бывшего советского военного аэродрома и ранее предназначался для переоборудования в гражданский объект, однако эти планы были отменены. В последние годы аэродром неоднократно становился предметом обсуждений в связи с заявлениями о его использовании для переброски грузов для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку на территории Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергло сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Азербайджана, боец 3-й штурмовой бригады ВСУ Азазаде Асим Махироглы, был взят в плен на линии соприкосновения в районе села Петровское.

    Как сообщает корреспондент ТАСС, наемник Азазаде Асим Махироглы сдался российским военным в районе села Петровское, расположенного на границе ЛНР и Харьковской области. Он служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и был уроженцем Баку.

    Наемник рассказал, что оказался в плену после окружения группой российских военных. «Я решил сдаться, когда понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно», – заявил он.

    Военнопленный продемонстрировал татуировки с нацистской символикой, среди которых была свастика. В данный момент он находится в безопасности и под контролем российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал об угрозах «утилизации» со стороны азербайджанского командира. Подполье в Одессе заявило о присутствии наемников из Азербайджана и Грузии.

    Комментарии (18)
    15 августа 2025, 04:30 • Новости дня
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, затем он отправится на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

    Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тыс. км или почти 2 тыс. миль. Полетное время между городами – порядка четырех часов, передает РИА «Новости».

    «Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный», – сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

    Песков отметил, что Путин «еще будучи премьером неоднократно бывал» в Магадане. Песков пояснил, что в ходе поездок в северо-восточном направлении президент никогда не упускал возможности заняться региональными делами.

    Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. Также президент посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

    Кроме того, Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска – Сибирь), встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

    «Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», – сказал Песков.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета. Саммит с участием президента России и президента США запланирован на 15 августа.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске

    Трамп о саммите с Путиным на Аляске: Ставки высоки

    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Дональд Трамп, готовясь к саммиту с Владимиром Путиным на Аляске, опубликовал сообщение в своей социальной сети TRUTH Social, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Ставки высоки!!!».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Ранее Дональд Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Комментарии (14)
    15 августа 2025, 10:44 • Новости дня
    Bloomberg: Санкции привели к буму в российском виноделии
    Bloomberg: Санкции привели к буму в российском виноделии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Винодельческие хозяйства Краснодарского края и Крыма нарастили объем производства вина до рекордных значений из-за роста спроса на отечественный продукт, при этом производство водки достигло минимума за последние десять лет, пишет Bloomberg.

    Производство вина в России увеличилось на четверть после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на Международную организацию по виноградарству и виноделию (OIV).

    Наибольший вклад в этот рост внесли винодельческие регионы Черноморского побережья, в первую очередь Краснодарский край и Крым.

    Как отмечает агентство, на параде Победы в мае в Москве мировым лидерам предлагали только российские вина, на этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин.

    В 2024 году внутреннее потребление вина в России составило 8,1 млн гектолитров, что эквивалентно более 1 млрд бутылок. При этом производство водки, традиционного русского напитка, снизилось на 26,3% и достигло минимальных показателей за последнее десятилетие.

    Рост популярности отечественного вина связан с санкциями, ограничившими импорт западных вин и сделавшими их менее доступными по цене. В 2025 году импорт вина в Россию сократился вдвое, а на вина из «недружественных» стран были увеличены пошлины до 25%.

    Участники рынка отмечают, что на фоне ограниченного выбора западных брендов растет интерес к российским винам, а государственная политика поддержки отрасли и развитие программы «Российская винная полка» стимулируют спрос. Также обсуждается возможность увеличения квот на отечественные вина в магазинах и ресторанах до 30-40%.

    Несмотря на успехи, производители отмечают нестабильность рынка и опасаются, что снятие санкций и возвращение конкуренции с западными винами может вновь изменить ситуацию.

    Напомним, статистика показывает резкое падение импорта алкоголя в Россию и значительный рост внутреннего производства. Также фиксируется экспорт алкоголя из России. в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России удалось добиться этого.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 12:53 • Новости дня
    Взрыв разрушил здание порохового цеха на рязанском заводе «Эластик»
    Взрыв разрушил здание порохового цеха на рязанском заводе «Эластик»
    @ mchs_official

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При взрыве пороха на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли три человека, здание цеха полностью разрушено, сообщил источник в экстренных службах.

    В результате ЧП пострадали 23 человека, трое из них погибли, сообщил собеседник РИА «Новости».

    По данным источника, нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва пороха.

    Уже создан штаб по ликвидации последствий ЧП, на место отправился губернатор Рязанской области Павел Малков.

    Оперштаб региона сообщил, что ЧП произошло примерно в 10.30 мск.

    Пострадавших направили в районную больницу, на месте работают все оперативные службы.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на предприятии «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области началось возгорание.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 16:07 • Новости дня
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате

    Москвичам предложили выбрать будущее здания СЭВ на Новом Арбате

    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители столицы могут выбрать один из трех вариантов будущей судьбы знаменитого дома-книжки на Новом Арбате.

    Опрос по выбору концепции обновления здания проходит среди москвичей, передает ТАСС.

    Предложены три варианта развития: в первом дом-книжка сохраняет привычный облик, а рядом появляется новое здание в форме свитка.

    Вторая концепция предусматривает строительство трех современных высоток, в которых будут сохранены архитектурные линии дома-книжки.

    Третий вариант предполагает, что новое здание, выполненное по современным технологиям, сохранит роль композиционного центра района, как и нынешнее здание.

    Ранее обсуждение судьбы дома-книжки вызывало широкий общественный резонанс, так как здание является одним из архитектурных символов Нового Арбата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Арбате в центре Москвы приводят в порядок знаменитую стену с портретом Виктора Цоя ко дню его рождения. Дом-книжка на Новом Арбате признан аварийным и будет реконструирован с возможным увеличением площади до 600 тыс. квадратных метров.

    Комментарии (11)
    15 августа 2025, 07:01 • Новости дня
    Алиев отверг версию умышленной атаки на самолет AZAL
    Алиев отверг версию умышленной атаки на самолет AZAL
    @ Алексей Даничев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил, что катастрофа с самолетом авиакомпании AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.

    В интервью телеканалу Fox News Алиев сообщил, что власти страны не считают крушение самолета авиакомпании AZAL результатом умышленной атаки, передает RT.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов при подаче иска Азербайджаном после авиакатастрофы возле Актау.

    Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

    Комментарии (15)
    15 августа 2025, 19:25 • Новости дня
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам

    Минобороны отвергло заявления Киева об ударе по рынку в Сумах

    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Обвинения Украины о якобы нанесении ВС России удара по рынку в центре Сум являются намеренной провокацией, сообщили в Министерстве обороны России,

    Обвинения Киева по поводу удара российских Вооруженных сил по рынку в Сумах являются провокацией, сообщили в Министерстве обороны России. В Telegram-канале Минобороны отметили, что подобные заявления направлены на создание негативного информационного фона для срыва будущих переговоров между Россией и США в Анкоридже на Аляске.

    Российские военные подтвердили, что никакие удары по Сумам и другим населенным пунктам не осуществлялись.

    Минобороны России предупреждало, что власти Украины готовят подобную провокацию перед саммитом России и США.

    МИД России сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске.

    Комментарии (6)
    15 августа 2025, 14:08 • Новости дня
    МИД Польши выразил протест Израилю из-за фанатского баннера

    Польша осудила баннер «Убийцы с 1939 года» фанатов «Маккаби Хайфа»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Польши потребовало немедленной реакции от УЕФА после инцидента на футбольном матче в Дебрецене.

    МИД Польши выразил официальный протест Израилю из-за антипольского баннера, который болельщики «Маккаби Хайфа» вывесили во время матча Лиги конференций против «Ракува», передает ТАСС. На транспаранте была надпись на английском языке «Убийцы с 1939 года».

    В заявлении министерства отмечается, что директор Департамента Африки и Ближнего Востока МИДа Польши провел встречу с израильским послом Яковом Финкельштейном и выразил ему глубокое возмущение произошедшим.

    Представитель Польши поблагодарил посла за однозначное осуждение инцидента со стороны израильского посольства.

    Инцидент вызвал резкую реакцию президента Польши Кароля Навроцкого, министра обороны Владислава Косиняка-Камыша и пресс-секретаря правительства Адама Шлапки. Варшава потребовала незамедлительной и адекватной реакции от УЕФА в связи с произошедшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские артисты на фестивале «Мэрцишор» в Молдавии были вынуждены извиниться за исполнение песни «Катюша», вызвавшей обвинения в «российской пропаганде». Виктор Орбан попал в международный скандал после того, как появился на футбольном матче в шарфе с изображением границ «Великой Венгрии», что вызвало протесты Украины и Румынии.

    Комментарии (12)
    Главное
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    Вагенкнехт выступила за возвращение украинцев на родину
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ
    Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс заключенных в Белоруссии
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске
    Член ОП: Запрет судимым работать курьерами затруднит их ресоциализацию
    В Петербурге решили провести состязания по перехвату БПЛА

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации