Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске
Военные России окружили 70% Красноармейска (украинское название – Покровск) и используют новую тактику «черепашек-ниндзя» против ВСУ.
Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в канализационных коллекторах, на деревьях и под капотами машин, выходя на операции ночью для атаки против ВСУ.
Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.
ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.
Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.
Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.
Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.