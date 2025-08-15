Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске

Tекст: Вера Басилая

Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в канализационных коллекторах, на деревьях и под капотами машин, выходя на операции ночью для атаки против ВСУ.

Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.

ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.

Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.

Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.