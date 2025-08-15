  • Новость часаПутин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
    Первый прямой рейс из Петербурга встретили в аэропорту Сухума
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    29 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    33 комментария
    15 августа 2025, 06:46 • Новости дня

    Боец сообщил о прекращении атак при обнаружении гражданских в Красноармейске

    Разведчики ВС России останавливали атаки в Красноармейске из-за гражданских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные меняют цели дронов, как только выявляют присутствие мирных жителей в Красноармейске, уделяя особое внимание их безопасности, сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».

    По его словам, российские военные прекращают атаки при обнаружении гражданских лиц в Красноармейске Донецкой области, передает РИА «Новости». «Король» сообщил, что при появлении мирных жителей дроны немедленно перенаправляют на другие цели.

    «Я подлетел, непосредственно увидел движение. Качество камеры мне не позволяло, конечно, издалека разглядеть. Приблизившись, сделали несколько кругов. Пришлось несколько раз прокрутиться чтобы убедиться, что это был просто дедушка и трогать-то его и не нужно», – рассказал «Король».

    По словам военнослужащего, разведчики внимательно досматривают перемещающихся людей с помощью дронов. Если становится ясно, что это гражданские жители, атаки по этим целям не наносятся, а дроны направляются на другие объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    Комментарии (19)
    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»

    Эксперт Анпилогов: Уничтожение производства ОТРК «Сапсан» на Украине – одна из ключевых вех СВО

    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    @ VoidWanderer/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Совместная операция ФСБ и Минобороны по уничтожению предприятий ВПК Украины отбросила производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» за рамки временных восстановительных возможностей Киева. Это обезопасит Европейскую часть России, ведь офис Зеленского планировал увеличить поражающие возможности ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Значение проведенной Россией операции огромно. Украина разрабатывала мощный оперативно-тактический ракетный комплекс, в зону поражения которого попадали Москва, Минск, ряд других городов. Также Киев хотел увеличить дальность действия ОТРК до одной тыс. км. То есть угроза создавалась бы, например, для аэродромов стратегической авиации в Саратовской области и наших ключевых промышленных районов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Судя по имеющимся данным, ракета «Сапсана» способна нести фугасную боевую часть весом около тонны – эта мощь сопоставима с КАБ-1500. То есть, один снаряд может «сложить» жилой пятиэтажный дом, административное здание или цех любого предприятия – металлургического, нефтяного, химического. Таким образом, даже один удар украинского ОТРК мог бы привести к многочисленным человеческим жертвам и экологической катастрофе», – продолжил он.

    «Это был бы серьезный вызов для нашей системы ПВО, потому что баллистические цели – одни из самых сложных для перехвата. В этом нас убеждают, в частности, ход СВО, а также недавний ирано-израильский конфликт», – подчеркнул собеседник.

    «Изначально для производства «Сапсанов» использовался «Южмаш», затем – Павлоградский завод, шосткинская «Звезда» и масса смежных участников. Основные предприятия цикла представляют из себя множество производственных цехов, сложные системы подземных коммуникаций, которые строились из расчета на продолжение работы даже в условиях глобального конфликта», – указал спикер.

    «Таким образом, ФСБ и Минобороны осуществили сложную задачу по поражению ключевых узлов всей производственной цепочки «Сапсанов». Судя по всему, перед атакой была проведена серьезная операция по выявлению внутренней организационной и физической структуры заводов, расположения уникального оборудования, станочного парка, линий термической и механической обработки, цементирования», – отметил аналитик.

    «Важную роль в реализации атаки могли сыграть горизонтальные связи представителей военного ведомства и спецслужб непосредственно с работниками украинских заводов. Я сам родом из Днепропетровска, и точно знаю, что далеко не все там хотят эскалации, которую вызвало бы создание и применение этих ракет Киевом против России», – детализировал собеседник.

    По его словам, у Украины до недавнего времени оставался огромный советский задел по производству баллистических ракет, несмотря на последние 30 лет упадка. «Судя по всему, Берлин, финансируя этот проект, заботился не только о том, чтобы усилить эскалацию конфликта с Россией. Германия намеревалась перенять наработанные технологии и производство «Сапсанов», – считает Анпилогов.

    «Таким образом, уничтожение цепочки разработки и производства «Сапсанов» – это веха в спецоперации в части демилитаризации Украины. Эта структура, наверное, не полностью разрушена, но выведена за временные рамки возможного восстановления с учетом нынешнего потенциала Киева. Следом в дело должна вступать наша дипломатия, которая призвана добиться, чтобы Киев подписал соглашение об отказе от этой программы», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что российские силы нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, задействованным в создании и производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Операция была проведена совместно ФСБ и Минобороны. По их сведениям, Украина втайне развивала ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР.

    Там Киев и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство. Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия. Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    «Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства ракет. ВПК Украины понес колоссальный ущерб», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

    За последние два года Россия собрала неопровержимые доказательства причастности Украины к созданию ракетных систем: видео со сборочных площадок, записи переговоров руководства украинского ВПК, сведения об усилении оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе Patriot) для защиты предприятий.

    У ФСБ была информация и точные координаты предприятий, задействованных в проекте. Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод (ПХЗ) и Шосткинский казенный завод «Звезда», сообщает РИА «Новости».

    По имеющимся данным, спецслужбы установили, что за контрразведывательное обеспечение ПХЗ, где планировали хранить твердое ракетное топливо для ОТРК, отвечал сотрудник СБУ Александр Девяткин. По сведениям российской спецслужбы, весной руководство ПХЗ подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по «Сапсану».

    Что примечательно, в мае Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями вооруженных сил ФРГ. Вскоре после этого немецкое минобороны опубликовало сообщение о подписании оборонного соглашения. В нем уточняется, что Германия «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.

    «Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году. Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель. Никакая дополнительная подготовка не потребуется», – напоминает анонс ведомства РБК.

    Более того, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    Комментарии (6)
    14 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные взяли под контроль участок госграницы после освобождения населенного пункта Искра в Донецкой народной республике, что позволило создать буферную зону.

    Более 50 км государственной границы России на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военных после освобождения населенного пункта Искра, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, «с освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации». Эксперт отметил, что продвижение армии России направлено на обеспечение безопасности границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинские военные передали российским войскам координаты командного пункта ВСУ.

    Российские военные уничтожили места хранения беспилотников и склады боеприпасов противника.

    Вооруженные силы России расширили зону контроля возле Доброполья и приблизились к городу с юга и юго-востока.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    @ Sergienkod (CC0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан», но усилия Федеральной службы безопасности и Минобороны России позволили сорвать это производство, сообщила ФСБ.

    Огневое поражение нанесли ряду оборонных предприятий в Днепропетровской и Сумской областях, где разворачивалось производство этих ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

    На этих заводах проводилась разработка и производство оперативно-тактических комплексов среднего радиуса действия «Сапсан», которые могли бы бить вглубь России.

    В материалах ФСБ указывается, что Павлоградский химический завод был предназначен для хранения твердого ракетного топлива и участвовал в производстве носителей и боеприпасов.

    Приказы о перемещении мощностей из Павлограда в Житомирскую область поступили после продвижения российских войск. Павлоградский механический завод отвечал за сборку корпусов и боевых частей, а шосткинские предприятия поставляли пороха и топливо.

    ФСБ также заявила, что подтверждается участие Германии в финансировании программы по производству ракет. По данным спецслужбы, ущерб украинскому ВПК оказался «колоссальным и не сопоставим с ущербом России от операции «Паутина», проведенной украинской стороной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, способного наносить удары вглубь России.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 08:42 • Новости дня
    ВС России расширили зону контроля возле Доброполья в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России увеличили контролируемую территорию в районе Доброполья, приблизившись к городу с южного и юго-восточного направлений, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска расширили плацдарм в районе Доброполья в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что российские силы успешно продвинулись к югу и юго-востоку от города.

    По его словам, «наши войска совершили настоящий прорыв и существенно расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья». Кимаковский отметил, что расстояние до самого Доброполья сокращается очень быстрыми темпами.

    Он добавил, что, по его мнению, перспективы противника на красноармейско-добропольской агломерации являются крайне неблагоприятными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подтвердили продвижение российских войск на 11 км в районе Доброполья. Военный эксперт Рожин отметил, что успех наступления приведет к дестабилизации позиций ВСУ на этом направлении. Прорыв российских войск к Доброполью может создать угрозу окружения украинских сил и изменить оперативную обстановку на этом участке фронта.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Искра, а Южной группировка – Щербиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Полтавки, Зеленого Гая, Культурного Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделениями Южной группировки нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестокв, Звановки, Новодмитровки и Степановки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 265 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны у Бояро-Лежачей, Корчаковки, Кияницы, Храповщины, Вакаловщины, Юнаковки, Перше Травни, Варачино и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядорм с Волчанском, Амбарным и Синельниково Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два танка, бронемашину, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Сеньково, Глушковки, Новосергеевки, Купянска Харьковской области, Кировска и Колодезей ДНР.

    Потери противника составили до 225 военнослужащих, бронемашина. Уничтожены восемь станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Новониколаевки, Шевченко, Димитрова, Новоалександровки, Красного Лимана, Удачного, Родинского и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР. На этой неделе российские войска также освободили Луначарское в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Боец Турист: Щербиновку в составе ВСУ обороняли женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Турист.

    «В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]. Ну, допустим, вот группа – три человека, вот в группе одна женщина», – сказал Турист, передает ТАСС.

    Военнослужащий добавил, что повидал много разных групп, около роты. Он предположил, что женщины могут быть операторами беспилотников или систем РЭБ.

    «В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», – указал он.

    Напомним, ВС России установили контроль над Щербиновкой в ДНР, а также над Искрой. Бойцов с освобождением населенных пунктов поздравлял глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    Французский экс-разведчик уточнил потери наемников на Украине

    Бывший разведчик Чинкуини рассказал о гибели 20 французских наемников на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Не менее 20 наемников из Франции погибли и еще 9 получили тяжелые ранения во время участия в боях на стороне Киева на Украине, сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини.

    По его словам, не менее 20 французских наемников погибли на Украине в ходе спецоперации, еще девять получили тяжелые ранения, передает ТАСС.

    Чинкуини уточнил: «На сегодняшний день я насчитал 20 убитых (наемников из Франции). Еще девять получили тяжелые ранения».

    По словам Чинкуини, недавно ликвидированный Кевин Лаззари, уроженец Португалии, выросший в Тулузе и работавший мусорщиком в Париже, провел на Украине всего несколько месяцев и погиб 14 июля или несколькими днями ранее. Его радиопозывной был Капо, а полное прозвище – Капо Эдельвейс. Эксперт отметил, что Лаззари отличался «энциклопедической фашистской культурой».

    Чинкуини сообщил, что Лаззари входил в «ядро французских нацистских боевиков» в первом батальоне интернационального легиона украинских сухопутных войск, образовавшемся вокруг ветерана Гийома Андреони. Эксперт добавил, что отряд «Секция Бреннос» заявляет о своем одновременно галльском и нацистском наследии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что на Украине действуют не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре. Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    ВС России заблокировали последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя дорога снабжения ВСУ в Красноармейске ( украинское название – Покровск) оказалась под огневым контролем российских военных, что осложнило логистику для противника, сообщил разведчик с позывным «Король».

    Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в Красноармейске (украинское название – Покровск), передает РИА «Новости».

    Разведчик с позывным «Король» отметил, что логистические пути противника практически отрезаны, безопасных маршрутов для перемещения техники к Красноармейску и Мирнограду с их стороны не осталось.

    Он уточнил, что данная трасса ранее была защищена противодроновой сеткой, однако разведчики выявили разрывы в укрытии и начали поражать украинскую технику в туннеле. По его словам, российские военные начали выбирать оптимальное время для ударов, когда по дороге проходило наибольшее число украинской техники, что привело к потере возможности безопасно использовать маршрут.

    Минобороны России ранее информировало, что группировка «Центр» нанесла поражение украинским войскам в районе Красноармейска и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

    Ранее транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Солдаты ВСУ раскрыли ВС России координаты командного пункта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие из 60-й отдельной механизированной бригады предоставили российской стороне координаты командного пункта в Дробышево, после чего по объекту был нанесен массированный удар.

    Военнослужащие 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали российским войскам координаты своего бригадного командного пункта в селе Дробышево на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «60-я бригада ВСУ устала воевать на краснолиманском направлении и передала нашей стороне координаты своего командного пункта, по которому были нанесены массированные удары».

    По информации силовиков, часть военных ВСУ успела покинуть район до нанесения ударов. Предварительно отмечается, что командный пункт был перенесен в Красный Лиман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подполье назвало передачу координат территориальных центров комплектации способом сопротивления населения на Украине. Солдаты ВСУ, которые передали координаты заградотрядов, затем сбежали. Военнослужащие ВСУ также передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 11:12 • Новости дня
    «Северяне» ликвидировали нациста из ГУР Минобороны Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец спецподразделения ГУР Минобороны Украины Александр Матлай, ранее вернувшийся на Украину после обмена пленными, был ликвидирован возле Волчанска во время боевых действий, сообщили в российских силовых структурах.

    Бойцы Северной группировки ликвидировали Александра Матлая, известного под позывным Макларен, который служил в спецподразделении «Тимура» Главного управления разведки Минобороны Украины, передает ТАСС.

    По данным источника, Матлай был идейным нацистом и участвовал в диверсионно-разведывательной группе, которую уничтожили возле Волчанска.

    Матлай попал в российский плен в мае 2024 года. В архивной видеозаписи, предоставленной агентству, он открыто признавался: «Я стрелял в мобилизованных украинских военных, которые пытались покинуть свои позиции».

    После одного из обменов пленными Матлай был возвращен на Украину, где вновь вступил в ВСУ и присоединился к тому же подразделению спецназа ГУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Волчанска российские силы уничтожили диверсионную группу подразделения «Тимура» ГУР Минобороны Украины. За последние сутки бойцы объединения «Север» ликвидировали более 170 украинских военных.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 02:23 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    @ Главное управление МЧС по Курской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Курске после атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом начался пожар, погибла женщина, пострадали еще шесть человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Бесчеловечные преступления украинских нацистов», – заявил Хинштейн в Telegram.

    По его словам, ночью в Железнодорожном районе Курска беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на четырех верхних этажах здания.

    Одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», – заявил Хинштейн.

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и пожарные, ликвидирующие огонь. Утром запланирован подомовой обход для фиксации всех повреждений, будет организована помощь в восстановлении поврежденного жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о ранении трех человек в результате атак украинских беспилотников на Рыльский и Глушковский районы.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», примененный Вооруженными силами России, нанес удар по позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Жихово в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Ведомство уточнило, что в результате удара была уничтожена пусковая установка HIMARS, одна сопровождающая автомашина и до десяти военнослужащих противника, передает ТАСС.

    Минобороны также опубликовало видеозапись поражения цели.

    В мае ВС России поразили место укрытия украинской РСЗО HIMARS.

    Также сообщалось, что ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:57 • Новости дня
    ВС России поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения БПЛА, складам боеприпасов.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 268 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 77 184 беспилотника, 625 ЗРК, 24 572 танка и других бронемашин, 1 585 боевых машин РСЗО, 28,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 39 648 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг стало известно, что ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    На этой неделе ВС России поразили предприятие ВПК Украины. За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    Главное
    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    Правительство России решило продлить запрет экспорта бензина
    США пообещали 6 млн долларов за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться
    Дуров опубликовал советы отца для будущих поколений

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      6 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      29 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      33 комментария
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации