В Одесской области повредили промышленную инфраструктуру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кипер сообщил в своем Telegram-канале о повреждении промышленной инфраструктуры в Одесской области, передает ТАСС. О характере и масштабах ущерба Кипер подробностей не предоставил.

В ночь на среду местные жители сообщили о воздушной тревоге и взрывах в административном центре региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК сообщила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

В Одесской области на энергообъектах произошли пожары.

Власти Одессы заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.