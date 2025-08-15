ВСУ пытались атаковать беспилотниками порт Оля в Астраханской области

Губернатор Бабушкин: ВСУ атаковали дронами порт Оля в Астраханской области

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале, атаку украинских беспилотников на порт Оля в Астраханской области удалось отразить.

По его словам, целью дронов стала транспортно-логистическая инфраструктура региона. Все беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожены силами ПВО.

Жертв среди людей нет, порту ущерб не нанесен. Однако обломки одного из сбитых дронов повредили судно, находившееся в акватории. Бабушкин уточнил, что не все подавленные беспилотники пока обнаружены. Он призвал жителей сообщать в правоохранительные органы о находках обломков.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских БПЛА над тремя регионами.

При атаке украинского FPV-дрона в Запорожской области пострадали протоиерей и двое его сыновей.

В пятницу ночью при атаке украинских дронов на Курск пострадали 12 человек, один из них – ребенок.