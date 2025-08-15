  • Новость часаМинобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    Россию пригласили на похороны Запада
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    Африканский союз заявил о дискриминации континента на картах мира
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    Песков назвал вероятную продолжительность переговоров Путина и Трампа
    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Эксперт: Судьба Зеленского зависит от итогов встречи Путина и Трампа
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    15 августа 2025, 18:38 • Новости дня

    ВСУ пытались атаковать беспилотниками порт Оля в Астраханской области

    Губернатор Бабушкин: ВСУ атаковали дронами порт Оля в Астраханской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО и системы РЭБ отразили атаку беспилотников на порт Оля в Астраханской области, одно судно получило повреждения обломками, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

    Как сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале, атаку украинских беспилотников на порт Оля в Астраханской области удалось отразить.

    По его словам, целью дронов стала транспортно-логистическая инфраструктура региона. Все беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожены силами ПВО.

    Жертв среди людей нет, порту ущерб не нанесен. Однако обломки одного из сбитых дронов повредили судно, находившееся в акватории. Бабушкин уточнил, что не все подавленные беспилотники пока обнаружены. Он призвал жителей сообщать в правоохранительные органы о находках обломков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских БПЛА над тремя регионами.

    При атаке украинского FPV-дрона в Запорожской области пострадали протоиерей и двое его сыновей.

    В пятницу ночью при атаке украинских дронов на Курск пострадали 12 человек, один из них – ребенок.

    15 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Азербайджана, боец 3-й штурмовой бригады ВСУ Азазаде Асим Махироглы, был взят в плен на линии соприкосновения в районе села Петровское.

    Как сообщает корреспондент ТАСС, наемник Азазаде Асим Махироглы сдался российским военным в районе села Петровское, расположенного на границе ЛНР и Харьковской области. Он служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и был уроженцем Баку.

    Наемник рассказал, что оказался в плену после окружения группой российских военных. «Я решил сдаться, когда понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно», – заявил он.

    Военнопленный продемонстрировал татуировки с нацистской символикой, среди которых была свастика. В данный момент он находится в безопасности и под контролем российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал об угрозах «утилизации» со стороны азербайджанского командира. Подполье в Одессе заявило о присутствии наемников из Азербайджана и Грузии.

    Комментарии (18)
    15 августа 2025, 13:17 • Новости дня
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с Краснолиманского направления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и значительная часть личного состава 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили позиции на Краснолиманском направлении, в результате чего управление батальоном утрачено.

    Треть личного состава батальона обеспечения и командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинули свои позиции на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, связь с этими военнослужащими полностью утрачена, а управление подразделением оказалось полностью дезорганизовано. В силовых структурах уточнили: «Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на Краснолиманском направлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие раскрыли ВС России координаты командного пункта. Несколько солдат ВСУ ранее передали координаты заградотрядов и сбежали. Офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части ради убежища в России.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 08:06 • Новости дня
    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР

    Эксперт Марочко сообщил о начале продвижения ВС России на западные окраины Кировска

    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передовые подразделения российской армии совместно с разведчиками приступили к заходу на западные окраины Кировска в Донецкой народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения начали заходить на западные окраины Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что наступление ведется совместно с разведывательными группами. Кировск расположен северо-западнее Торского.

    Он заявил: «Украинские боевики пытаются противодействовать: в большей степени с высот южной части Торского и занимаемых позиций юго-западнее Ямполовки».

    Эксперт также отметил, что украинским военным на этом участке фронта не хватает сил. По его словам, солдаты ВСУ избегают прямых боестолкновений и в основном используют дистанционные средства поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС России в районе Ставков в ДНР. Он также заявил о росте случаев дезертирства среди бойцов ВСУ. Марочко подтвердил начало зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.

    Комментарии (8)
    15 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    @ Михаил Андроник/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщило Минобороны.

    Российские военные южной группировки уничтожили взвод боевиков 12-й бригады Нацгвардии Украины (входит в «Азов») и пункт управления дронами в районе Клебан-Быка, позиции противника вскрыли с помощью разведки, указало ведомство, передает ТАСС.

    Его позиции поразили огнем 152-мм гаубицы «Мста-Б» и FPV-дронами.

    В результате операции были уничтожены два блиндажа с личным составом и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Общие потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА.

    Напомним, в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Десантники уничтожили железобетонные укрепления ВСУ за Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии продолжают уничтожать позиции ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром в Донбассе, передает РИА «Новости». Они разрушили несколько опорных пунктов и пехоты противника, а также уничтожили созданную ВСУ инфраструктуру.

    По словам одного из бойцов, сейчас в направлении Константиновки активно вскрываются блиндажи и опорные пункты противника. Российские военнослужащие отмечают, что украинские солдаты пытаются использовать инженерные сооружения для обороны, однако десантники с помощью разведывательно-ударных дронов и артиллерии наносят точные удары по обнаруженным позициям.

    Артиллерист с позывным «Дукалис» добавил: «Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться». В результате этих действий, по данным военных, возможности ВСУ к обороне на этом участке фронта существенно снижаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за всю историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 02:23 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    @ Главное управление МЧС по Курской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Курске после атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом начался пожар, погибла женщина, пострадали еще шесть человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Бесчеловечные преступления украинских нацистов», – заявил Хинштейн в Telegram.

    По его словам, ночью в Железнодорожном районе Курска беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на четырех верхних этажах здания.

    Одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», – заявил Хинштейн.

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и пожарные, ликвидирующие огонь. Утром запланирован подомовой обход для фиксации всех повреждений, будет организована помощь в восстановлении поврежденного жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о ранении трех человек в результате атак украинских беспилотников на Рыльский и Глушковский районы.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    ВС России заблокировали последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя дорога снабжения ВСУ в Красноармейске ( украинское название – Покровск) оказалась под огневым контролем российских военных, что осложнило логистику для противника, сообщил разведчик с позывным «Король».

    Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в Красноармейске (украинское название – Покровск), передает РИА «Новости».

    Разведчик с позывным «Король» отметил, что логистические пути противника практически отрезаны, безопасных маршрутов для перемещения техники к Красноармейску и Мирнограду с их стороны не осталось.

    Он уточнил, что данная трасса ранее была защищена противодроновой сеткой, однако разведчики выявили разрывы в укрытии и начали поражать украинскую технику в туннеле. По его словам, российские военные начали выбирать оптимальное время для ударов, когда по дороге проходило наибольшее число украинской техники, что привело к потере возможности безопасно использовать маршрут.

    Минобороны России ранее информировало, что группировка «Центр» нанесла поражение украинским войскам в районе Красноармейска и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

    Ранее транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 09:08 • Новости дня
    В Красноармейске бабушка с иконой выбежала к российскому дрону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Красноармейске (укр. название – Покровск) местная жительница с иконой вышла навстречу российскому беспилотнику, чтобы указать на присутствие мирных людей в районе боевых действий, сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».

    Российский беспилотник вел наблюдение за районом, где была замечена православная молельня, пояснил «Король» РИА «Новости».

    Во время осмотра из здания выбежала пожилая женщина с иконой в руках, операторы дрона расценили это как сигнал о присутствии мирных жителей. «Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», – сказал собеседник.

    По словам разведчика, после просмотра записей стало понятно, что женщина специально показывала икону, чтобы привлечь внимание операторов дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В мае в Часовом Яре российские бойцы провели срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    В марте в ходе эвакуации в Часовом Яре российские военнослужащие отвлекали огонь противника на себя, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть опасную зону.

    В апреле военнослужащие группировки «Восток» эвакуировали из-под обстрелов ВСУ четверых жителей Константинополя в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 05:22 • Новости дня
    Британская газета Telegraph призвала признать поражение Украины

    Обозреватель Telegraph Джейкобс: Украина проиграла войну с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, Великобритании следует признать, что он фактически завершен, заявила обозреватель Daily Telegraph Шерелл Джейкобс.

    Джейкобс в колонке для Daily Telegraph подчеркнула необходимость «отбросить возмущение, эмоции, самообман и взглянуть фактам в лицо». «В рамках того, что, возможно, войдет в историю как крупнейший провал западной внешней политики XXI века, Украина проиграла войну с Россией», – приводит ее слова ТАСС.

    По мнению Джейкобс, конфликт закончится «скорее раньше, чем позже», и произойдет это на выгодных для России условиях. В своей статье она добавила, что Британии следует признать, что конфликт на Украине «фактически завершен».

    Она связала сложившуюся ситуацию с изменением позиции США и отсутствием достаточных инвестиций Европы в собственную оборону. В связи с этим Джейкобс отметила, что реакция Европы носит лицемерный характер.

    В заключение она призвала Лондон готовиться к еще более масштабному конфликту в будущем, подчеркнув, что мир становится все более опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия отказалась от идеи разместить 30-тысячный контингент на Украине и теперь разрабатывает план по созданию «сил поддержки» после завершения боевых действий. В резиденции Чивнинг-хаус под Лондоном прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:31 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прозвучала в четверг в городах Сумы и Херсоне во время действия воздушной тревоги, зафиксированной в нескольких областях на Украине.

    Вечером в четверг в украинском городе Сумы прогремел взрыв, передает РИА «Новости». Как сообщили в Telegram-канале телеканала «Общественное», в городе был слышен сильный звук, предположительно взрыв. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

    Практически одновременно взрывы были слышны в городе Херсон, который находится под контролем ВСУ. Украинский телеканал «Общественное» опубликовал сообщение о серии мощных взрывов в черте города.

    Воздушная тревога на момент происшествий продолжала действовать в Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а также в ряде районов Днепропетровской и Киевской областей. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

    В Сумах ранее произошла серия взрывов. В Черниговской области на Украине также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий, а также припаркованные рядом автомобили, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Слюсарь сообщил, что оперативная комиссия устанавливает сумму ущерба, уже поступило 175 заявлений от жителей.

    По его словам, люди интересуются сроками возвращения в свои квартиры и возможностями компенсации убытков. Он подчеркнул: «Делаем все, чтобы быстро помочь людям». Слюсарь добавил, что на месте работает мобильный пункт полиции.

    Глава региона также посетил больницу, где встретился с пострадавшей во время происшествия девочкой Машей. Слюсарь рассказал, что Маша мечтает попасть на Кремлевскую елку, пообещал исполнить ее желание и пожелал ей скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Слюсарь сообщил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В городе ввели режим ЧС после атаки.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    В ВСУ зафиксировали сильное падение морали

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные все больше деморализуются из-за продвижения ВС России в Запорожской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Продвижение российской армии все больше деморализует украинских боевиков, сказал собеседник ТАСС.

    К российскому продвижению добавляются такие факторы, как большие потери и кратно выросшие случаи самовольного оставления части.

    Это сильно сказывается на боеспособности ВСУ и помогает продвигаться российским силам.

    Ранее сообщалось, что при освобождении Яблоновки в ДНР российской стороне добровольно сдался в плен российским войскам до взвода солдат ВСУ.

    Участник СВО Евгений Рассказов сообщал, что у боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) наблюдается паника.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    ПВО сбила за три часа 13 БПЛА над тремя регионами

    Минобороны: ПВО сбила за три часа 13 БПЛА над тремя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников различного типа в Белгородской, Ростовской областях, а также один дрон в Калмыкии, сообщили в Министерстве обороны России.

    В период с 17:00 до 20:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В частности, восемь дронов были ликвидированы над Белгородской областью, еще четыре – над Ростовской областью. Один беспилотник сбит над территорией Калмыкии.

    Ранее в результате ударов беспилотников по двум селам Белгородской области погиб мужчина, еще трое человек получили ранения различной степени тяжести.

    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону были повреждены 15 домов.

    Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 23:49 • Новости дня
    Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки FPV-дрона в селе Дорогощь Грайворонского округа пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины.

    «Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ», – говорится в сообщении. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи его планируется перевести в медицинское учреждение Белгорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в Белгородской и Ростовской областях, а также в Калмыкии. Три человека пострадали при атаках дронов на Курскую область.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 03:51 • Новости дня
    При атаке БПЛА на дом в Курске пострадал ребенок

    Tекст: Антон Антонов

    В Курске в результате атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Выехал к дому в Железнодорожном районе Курска, пострадавшему от удара ВСУ», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    В результате атаки БПЛА пожар возник на четырех верхних этажах, огонь повредил квартиры, взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали возгорание, завершили проливку конструкций, сообщил Хинштейн.

    Он уточнил, что погибла женщина 45 лет. Кроме того, число пострадавших выросло до десяти человек, среди них ребенок 2010 года рождения.

    Временно жители поврежденного дома размещены в соседней школе, им предоставили спальные места, питание и предметы первой необходимости. Специалисты оценят, подлежит ли дом восстановлению. На период ремонта людей разместят в пунктах временного размещения или компенсируют аренду жилья.

    Пострадавшие жители получат компенсации: 75 тыс. рублей за частичную потерю имущества, 150 тыс. – за полную. Для потерявших все имущество предусмотрена дополнительная региональная выплата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом. Ранее сообщалось, что в результате атаки одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали.

    Комментарии (0)
    Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс заключенных в Белоруссии
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО
    Российские войска освободили Александроград в ДНР
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с краснолиманского направления
    Член ОП: Запрет судимым работать курьерами затруднит их ресоциализацию
    США удвоили вместимость тюрем для иммигрантов к 2026 году
    Экс-директор парка «Патриот» получил срок за мошенничество

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      5 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

