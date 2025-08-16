Эксперт объяснил опасения Трампа из-за дружбы России и Китая

Американист Ордуханян: Трамп понимает, что альянс Китая и России – это смертный приговор Западу

Tекст: Андрей Резчиков

«Сегодня российско-китайские отношения носят беспрецедентно союзнический характер, а США пожинают плоды своей разрушительной внешней политики. Трамп совершенно справедливо указывает на то, что он получил в наследство абсолютно испорченные отношения с очень многими странами мира», – считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

Собеседник напомнил, что во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена были разрушены результаты усилий госсекретаря США Генри Киссинджера по разрядке между Америкой и СССР, а также выстраиванию нового вектора в отношениях с Китаем.

«Та хрупкая конструкция, которая была выстроена Киссинджером во времена администрации Ричарда Никсона, полностью рухнула при Обаме и Байдене. Они умудрились испортить отношения с Россией и с Китаем до такой степени, что, по выражению Трампа, «буквально бросили Москву и Пекин в объятия друг к другу». В большой степени создание ШОС и БРИКС было обусловлено тем, чтобы наполнить институционным содержанием политический вакуум в отношениях между двух сверхдержав», – пояснил политолог.

По его словам, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен и Джо Байден своими нравоучениями и нотациями в адрес не только Китая, но и практически всех игроков тихоокеанского региона «полностью испортили отношения» с этими странами. Однако Трамп «точно так же умудрился поссориться с остальными своими союзниками».

«Трамп понимает, что альянс Китая и России, а в ближайшей перспективе и при участии Индии – это фактически смертный приговор всему Западу. Поэтому президент США будет делать все, чтобы рассорить этих союзников. Прежде всего это будет финансово-экономическое давление... Но попытки рассорить Россию и Китай будут бесперспективны, потому что между странами происходит теснейшая кооперация по всем направлениям», – отметил американист.

Что касается возрастающей глобальной конкуренции и изменений геополитической обстановки, то Ордуханян не исключил, что Россия и Китай смогут усилить свое влияние в Средней Азии, что приведет к еще более серьезному укреплению отношений между Москвой и Пекином.

«Китай активно проникает экономически в республики Средней Азии. Россия не боится экономической конкуренции с Китаем. Но помимо КНР происходит активное проникновение так называемого туранского проекта и англосаксов. Безусловно, здесь произойдет кооперация и союзничество Китая и России против влияния Турции, а также США и Британии, которые всячески пытаются навести свои порядки, влияя через Пакистан и Индию», – рассуждает эксперт.

На международной арене между Россией и Китаем существует «абсолютное понимание по ситуации на Ближнем Востоке, угрозам НАТО и тихоокеанской доктрине Америки»: «Китай может немного ревностно относиться к улучшению отношений России и КНДР до союзнических, но эта дружба направлена против наших общих врагов. По крайней мере для Китая это Япония и США».

Предположения Трампа о существовании естественного антагонизма между Россией и Китаем в виду значительного населения КНР и обширных российских территорий тоже не соответствуют действительности. «Плотность населения в регионах Западной Европы, Индонезии, Японии и других странах гораздо выше, чем в Китае. Основное население в КНР сконцентрировано на побережье, поэтому Китаю еще много веков предстоит осваивать свою собственную территорию, чтобы поставить вопрос о перенаселенности. То, что Китай будет претендовать на российские территории – абсолютно надуманная проблема», – пояснил спикер.

Накануне президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске заявил в интервью каналу Fox News, что считает Россию и Китай «естественными врагами». По его словам, экс-президент Джо Байден совершил «немыслимое», подтолкнув Россию и Китай к сближению. Усиление связей между двумя странами также стало возможным и благодаря политике экс-президента Барака Обамы.

«Это последнее, что нужно было делать. Россия и Китай – естественные враги», – заявил Трамп.

По его словам, Россия обладает обширной территорией, а Китай – значительным населением, которому требуются новые земли. По мнению Трампа, исторический опыт подтверждает, что сближение двух стран опасно для США. Он выразил сомнение, что альянс Москвы и Пекина будет прочным, отметив наличие «естественного трения» между странами.