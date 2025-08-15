  • Новость часаЛавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин перед встречей с Трампом прилетел в Магадан
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после Аляски
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР
    В результате атаки БПЛА в Курске погибла женщина
    Алиев отверг версию умышленной атаки на самолет AZAL
    Вучич обвинил протестующих в попытке поджечь людей в Нови-Саде
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    29 комментариев
    15 августа 2025, 08:50 • Политика

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    Россию на Аляске представит команда профессионалов
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога.

    Накануне Владимир Путин провел совещание в рамках подготовки к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. В преддверии разговора с главой Белого дома российский лидер подчеркнул, что Москва положительно оценивает «энергичные и искренние усилия» Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине, сообщает официальный сайт Кремля.

    Путин отметил, что завершение текущего конфликта способно создать долгосрочные условия мира в Европе. «Да и в мире в целом, если мы на следующем этапе выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – пояснил глава государства.

    Деталями встречи также поделился и помощник президента Юрий Ушаков, вошедший в состав российской делегации. Помимо него, в Штаты отправляются главы МИД, Минфина и Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также глава Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

    Сами переговоры состоятся 15 августа в Анкоридже – самом крупном городе на полуострове Аляска. Старт беседы придется на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Ее продолжительность будет зависеть от того, «как пойдет дискуссия», отметил Ушаков. Примечательно, что разговор начнется в формате тет-а-тет, а затем к лидерам стран присоединятся члены делегаций.

    Центральной темой саммита станет урегулирование кризиса на Украине. Тем не менее в ходе беседы будут затронуты и другие актуальные международные вопросы. В частности, Путин и Трамп обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Как сказал Ушаков, у этого направления есть большой, но пока не реализованный потенциал.

    На этом фоне Трамп, испытывая давление со стороны западной прессы, заявил о намерении предоставить Москве и Киеву возможность «самим договориться о сделке». «Мы позвоним Зеленскому, если все пройдет удачно. Если нет – я никому не буду звонить. Я поеду домой», – цитирует Трампа CNN.

    Что же касается места встречи глав двух государств, то оно крайне символично. Беседа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, неподалеку от мемориального кладбища, где захоронены советские летчики, погибшие в 1942-1945 годах при перегоне самолетов по Алсибу (Аляска – Сибирь, воздушная трасса между СССР и США) в рамках ленд-лиза.

    По мнению экспертов, сам факт организации встречи лидеров США и РФ заслуживает позитивной оценки. Даже если стороны останутся при своих позициях, прямой диалог Путина и Трампа имеет большое значение, поскольку главы государств сумеют лично обсудить ключевые вопросы и детально изложить подходы к решению накопившихся проблем.

    При этом президент России, в отличие от целого ряда европейских лидеров, ведет диалог с главой Белого дома на равных. Кроме того, их предыдущие телефонные разговоры показали, что Путин не поддается провокации и переговорная позиция Москвы усиливается как успехами на фронте, так и поддержкой государств Глобального Юга.

    «Состав российской делегации – крайне представительный и профессиональный.

    Видно, что стороны нацелены на восстановление полноценного диалога, поскольку на Аляску направляются руководители сразу нескольких важных ведомств. Обсуждение проблем планируется комплексное, многогранное. И это не может не радовать», – сказал политолог Борис Межуев.

    «Важной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Для обсуждения вопросов по данному направлению в США вылетает глава МИД Сергей Лавров, а также помощник президента Юрий Ушаков. Это люди, четко понимающие дипломатическую специфику текущего кризиса. Ограничение вооружений и особенности стратегического сдерживания возьмет на себя глава Минобороны Андрей Белоусов. Скорее всего, он же будет участником дискуссии по поводу нерасширения НАТО на восток.

    Необходимо показать нашим визави, что Москва считает неприемлемым присоединение к альянсу Киева и Кишинева.

    Кроме того, предстоит обсудить и обновленный статус Финляндии. Теперь эта страна также состоит в НАТО. Из-за прямой границы республики с Ленинградской областью нам важно обозначить, размещение какого рода арсенала на ее территории Россия будет считать угрозой», – акцентирует собеседник.

    «Также можно ожидать переговоров о возобновлении экономического сотрудничества. В частности, для обсуждения совместных проектов в США едет глава РФПИ Кирилл Дмитриев, хорошо понимающий американские реалии. К его же сфере ответственности будут относиться вопросы американских инвестиций в совместные проекты по редкоземам», – говорит он.

    «В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов будет "зондировать почву" на предмет возможности снятия санкций. На этом направлении предстоит многого добиться: важно достичь отмены ограничений для российских банков и вернуть свободу реализации нашего сырья. В общем, есть много вопросов, которые требуют поиска решений», – акцентирует Межуев.

    При этом западные СМИ заранее нагнетают истерику,

    завышая ожидания от саммита и придумывая невероятные сценарии его итогов – очевидно, чтобы потом объявить встречу «провальной». Кроме того, они намеренно распространяли нарративы о «слабой позиции Трампа», пытаясь спровоцировать его. После саммита, вероятно, последуют новые вбросы на основе «источников в правительстве» той или иной страны, но ориентироваться следует исключительно на официальные заявления двух президентов.

    В целом же предстоящая встреча станет попыткой наметить план, по которому будет идти дальнейшая нормализация российско-американских отношений, считает политолог Александр Асафов. «Это очень важный процесс, поскольку во времена администрации Джо Байдена отношения между Москвой и Вашингтоном были фактически разрушены», – напоминает он.

    «Поэтому Лаврову предстоит обсуждать, в том числе, и вопрос восстановления нормальной дипломатической работы: возобновление работы консульств, наращивание до необходимого уровня числа сотрудников этих ведомств. Другой важный трек – урегулирование украинского кризиса, обсуждение позиции России с учетом реалий на земле и устранение первопричин конфликта», – продолжает собеседник.

    «Разумеется, все военные аспекты разговора возьмет на себя Белоусов. Что касается Дмитриева, то на его плечи будут возложены вопросы реализации совместных проектов в Арктике и космосе. Однако для реализации подобного сотрудничества необходимо снизить давление санкций. И здесь потребуется профессионализм Силуанова», – говорит эксперт.

    «Что касается Ушакова, то ему будет отдан, как мне кажется, политико-дипломатический трек в целом, на котором тоже очень много работы, например, возобновление авиасообщения. В целом, очевидно, президент Путин как главный переговорщик решил взять с собой ключевых представителей по самым широким группам вопросов», – детализировал собеседник.

    «Думаю, что это первая, но не последняя двусторонняя встреча.

    Есть надежда, что США и РФ в дальнейшем сформируют группы, которые будут обсуждать различные направления повестки. Наши лидеры общаются на равных – это диалог одинаково сильных игроков, проводящих неизменно суверенную политику», – рассуждает он, отмечая, что колоссальных дипломатических прорывов все же ждать не стоит.

    «Даже в США говорят, что в Анкоридже будет предметный обмен позициями, детализированными взглядами и, возможно, предложениями. Но Аляска точно не станет зоной принятия решений, и американская сторона сама не готова к подписанию чего-то важного. Хотя Путин, конечно, может принять определенные решения в ходе саммита, если увидит диапазон для этого», – не исключил эксперт.

    «В общем, у России и США впереди трудная работа по всем направлениям, поскольку позиции по немалому числу вопросов весьма разнятся. В ходе диалога какие-то треки могут потерять динамику, а какие-то – выйти на первый план», – заключил Асафов.

    Главное
    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США на Аляске
    Захарова пошутила о желании Зеленского попасть на переговоры на Аляске
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России
    Куратор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск
    Госдума задумалась о запрете лицам с судимостью быть курьерами
    Россиян предупредили об изменении правил медосвидетельствования на опьянение

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль

    Могут ли евреи не любить собственное государство, которое досталось им с таким трудом? Оказалось, что могут – особенно если это евреи американские. Некоторые из них даже сравнивают действия Израиля с Холокостом, погубившим миллионы евреев, и от имени мирового еврейства выдвигают требования к израильскому руководству. Как и почему происходит все это? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      29 комментариев
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации