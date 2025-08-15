Россию на Аляске представит команда профессионалов

Tекст: Евгений Поздняков

Накануне Владимир Путин провел совещание в рамках подготовки к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. В преддверии разговора с главой Белого дома российский лидер подчеркнул, что Москва положительно оценивает «энергичные и искренние усилия» Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине, сообщает официальный сайт Кремля.

Путин отметил, что завершение текущего конфликта способно создать долгосрочные условия мира в Европе. «Да и в мире в целом, если мы на следующем этапе выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – пояснил глава государства.

Деталями встречи также поделился и помощник президента Юрий Ушаков, вошедший в состав российской делегации. Помимо него, в Штаты отправляются главы МИД, Минфина и Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также глава Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Сами переговоры состоятся 15 августа в Анкоридже – самом крупном городе на полуострове Аляска. Старт беседы придется на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Ее продолжительность будет зависеть от того, «как пойдет дискуссия», отметил Ушаков. Примечательно, что разговор начнется в формате тет-а-тет, а затем к лидерам стран присоединятся члены делегаций.

Центральной темой саммита станет урегулирование кризиса на Украине. Тем не менее в ходе беседы будут затронуты и другие актуальные международные вопросы. В частности, Путин и Трамп обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Как сказал Ушаков, у этого направления есть большой, но пока не реализованный потенциал.

На этом фоне Трамп, испытывая давление со стороны западной прессы, заявил о намерении предоставить Москве и Киеву возможность «самим договориться о сделке». «Мы позвоним Зеленскому, если все пройдет удачно. Если нет – я никому не буду звонить. Я поеду домой», – цитирует Трампа CNN.

Что же касается места встречи глав двух государств, то оно крайне символично. Беседа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, неподалеку от мемориального кладбища, где захоронены советские летчики, погибшие в 1942-1945 годах при перегоне самолетов по Алсибу (Аляска – Сибирь, воздушная трасса между СССР и США) в рамках ленд-лиза.

По мнению экспертов, сам факт организации встречи лидеров США и РФ заслуживает позитивной оценки. Даже если стороны останутся при своих позициях, прямой диалог Путина и Трампа имеет большое значение, поскольку главы государств сумеют лично обсудить ключевые вопросы и детально изложить подходы к решению накопившихся проблем.

При этом президент России, в отличие от целого ряда европейских лидеров, ведет диалог с главой Белого дома на равных. Кроме того, их предыдущие телефонные разговоры показали, что Путин не поддается провокации и переговорная позиция Москвы усиливается как успехами на фронте, так и поддержкой государств Глобального Юга.

«Состав российской делегации – крайне представительный и профессиональный.

Видно, что стороны нацелены на восстановление полноценного диалога, поскольку на Аляску направляются руководители сразу нескольких важных ведомств. Обсуждение проблем планируется комплексное, многогранное. И это не может не радовать», – сказал политолог Борис Межуев.

«Важной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Для обсуждения вопросов по данному направлению в США вылетает глава МИД Сергей Лавров, а также помощник президента Юрий Ушаков. Это люди, четко понимающие дипломатическую специфику текущего кризиса. Ограничение вооружений и особенности стратегического сдерживания возьмет на себя глава Минобороны Андрей Белоусов. Скорее всего, он же будет участником дискуссии по поводу нерасширения НАТО на восток.

Необходимо показать нашим визави, что Москва считает неприемлемым присоединение к альянсу Киева и Кишинева.

Кроме того, предстоит обсудить и обновленный статус Финляндии. Теперь эта страна также состоит в НАТО. Из-за прямой границы республики с Ленинградской областью нам важно обозначить, размещение какого рода арсенала на ее территории Россия будет считать угрозой», – акцентирует собеседник.

«Также можно ожидать переговоров о возобновлении экономического сотрудничества. В частности, для обсуждения совместных проектов в США едет глава РФПИ Кирилл Дмитриев, хорошо понимающий американские реалии. К его же сфере ответственности будут относиться вопросы американских инвестиций в совместные проекты по редкоземам», – говорит он.

«В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов будет "зондировать почву" на предмет возможности снятия санкций. На этом направлении предстоит многого добиться: важно достичь отмены ограничений для российских банков и вернуть свободу реализации нашего сырья. В общем, есть много вопросов, которые требуют поиска решений», – акцентирует Межуев.

При этом западные СМИ заранее нагнетают истерику,

завышая ожидания от саммита и придумывая невероятные сценарии его итогов – очевидно, чтобы потом объявить встречу «провальной». Кроме того, они намеренно распространяли нарративы о «слабой позиции Трампа», пытаясь спровоцировать его. После саммита, вероятно, последуют новые вбросы на основе «источников в правительстве» той или иной страны, но ориентироваться следует исключительно на официальные заявления двух президентов.

В целом же предстоящая встреча станет попыткой наметить план, по которому будет идти дальнейшая нормализация российско-американских отношений, считает политолог Александр Асафов. «Это очень важный процесс, поскольку во времена администрации Джо Байдена отношения между Москвой и Вашингтоном были фактически разрушены», – напоминает он.

«Поэтому Лаврову предстоит обсуждать, в том числе, и вопрос восстановления нормальной дипломатической работы: возобновление работы консульств, наращивание до необходимого уровня числа сотрудников этих ведомств. Другой важный трек – урегулирование украинского кризиса, обсуждение позиции России с учетом реалий на земле и устранение первопричин конфликта», – продолжает собеседник.

«Разумеется, все военные аспекты разговора возьмет на себя Белоусов. Что касается Дмитриева, то на его плечи будут возложены вопросы реализации совместных проектов в Арктике и космосе. Однако для реализации подобного сотрудничества необходимо снизить давление санкций. И здесь потребуется профессионализм Силуанова», – говорит эксперт.

«Что касается Ушакова, то ему будет отдан, как мне кажется, политико-дипломатический трек в целом, на котором тоже очень много работы, например, возобновление авиасообщения. В целом, очевидно, президент Путин как главный переговорщик решил взять с собой ключевых представителей по самым широким группам вопросов», – детализировал собеседник.

«Думаю, что это первая, но не последняя двусторонняя встреча.

Есть надежда, что США и РФ в дальнейшем сформируют группы, которые будут обсуждать различные направления повестки. Наши лидеры общаются на равных – это диалог одинаково сильных игроков, проводящих неизменно суверенную политику», – рассуждает он, отмечая, что колоссальных дипломатических прорывов все же ждать не стоит.

«Даже в США говорят, что в Анкоридже будет предметный обмен позициями, детализированными взглядами и, возможно, предложениями. Но Аляска точно не станет зоной принятия решений, и американская сторона сама не готова к подписанию чего-то важного. Хотя Путин, конечно, может принять определенные решения в ходе саммита, если увидит диапазон для этого», – не исключил эксперт.

«В общем, у России и США впереди трудная работа по всем направлениям, поскольку позиции по немалому числу вопросов весьма разнятся. В ходе диалога какие-то треки могут потерять динамику, а какие-то – выйти на первый план», – заключил Асафов.