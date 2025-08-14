Определена главная тема переговоров Путина и Трампа

Ушаков: Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет украинский кризис

Tекст: Вера Басилая

Центральной темой предстоящего саммита между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом станет урегулирование кризиса на Украине, передает ТАСС.

Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что переговоры пройдут, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Он также уточнил, что в ходе саммита будут затронуты и другие актуальные международные и региональные вопросы, а также задачи по обеспечению мира и безопасности.

Кроме того, президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. По словам Ушакова, у этого направления есть большой, но пока не реализованный потенциал.

Ранее Ушаков сообщил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.