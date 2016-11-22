Перечислены безумные расходы США на бесполезные военные программы

Самый яркий пример дорогостоящей программы, которая провалилась с оглушительным треском, – это ABL, лазер воздушного базирования для систем ПРО, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Константин Сивков. Несоразмерно затратными оказались и некоторые проекты новейших американских кораблей.

На будущий год Пентагон запросил 716 млрд долларов – рекордную сумму за всю историю США. Американским военным готовы дать несколько меньше, но речь все равно идет о баснословных миллиардах. Но опыт показывает, что безумные траты отнюдь не гарантируют идеальную боеспособность – примером тому служат вложения США в дорогостоящие, но бесполезные системы вооружений.

«Навскидку можно упомянуть новейшие эсминцы типа «Замволт» (Zumwalt)», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Американский флот планировал закупить 28 единиц этих кораблей, но ограничился лишь тремя. Причина проста – проект, чья стоимость чувствительно превысила изначальные 4 млрд долларов, по своему потенциалу оказался куда ниже, чем эсминцы «Арли Берк». То есть чем проект, которому уже лет сорок», – заметил Сивков.

У эсминца предыдущего поколения 96 пусковых ячеек для ракет, у «Замволта» – 80. «При этом стоимость его в три–четыре раза выше, чем у «Арли Берк», – заметил Сивков. Первый корабль в этой серии неоднократно вставал на ремонт из-за внезапных поломок. Второй экземпляр «Замволта» не так давно прервал испытания из-за проблем с электрической системой. «В результате производство «Замволта» свернули и восстановили «Арли Берк», – заметил Сивков.

Зачастую в дорогостоящие проекты вкладываются, как следует не продумав, зачем, собственно, они нужны. Так произошло, например, с проектом создания в ВМФ США литорального флота – кораблей ближней морской зоны. «У них нет противников, которые угрожали бы США в ближней морской зоне, им нужны дальние океанские корабли. Но идея возникла, деньги тратятся», – заметил Сивков.

И судя по отчету, подготовленному для Конгресса в ноябре прошлого года, средняя цена литорального боевого корабля (ЛБК) – 570 млн долларов при изначально заявленных 220 млн. А вместе со сменными функциональными модулями – противоминными, противолодочными и т.п. – каждый из таких небольших кораблей, водоизмещением около трех тонн, обойдется в 700 миллионов.

При этом в качестве боевых единиц такие корабли ничего особенного не представляют. Отчет ВМС США свидетельствует, что военные признали провал всей программы прибрежных боевых кораблей, отмечало издание Task & Purpose.

«Но, наверное, самый яркий пример дорогостоящей программы, которая провалилась с оглушительным треском, – это система ABL (Airborne Laser)», – заметил Сивков.

«Лазер воздушного базирования» представлял собой воздушный элемент системы противоракетной обороны, пояснил собеседник. «Он делался на базе Boeing 747, из которого выбрасывалась вся начинка. Там должен был стоять мощный лазер, во весь этот самолет. Установка должна была уничтожать баллистические ракеты на активном участке полета», – заметил собеседник.

Но, во-первых, выявился целый ряд проблем, связанных с прохождением высокоэнергетического луча через атмосферу. Во-вторых, выявились сложности с выдачей целеуказаний самолету для наведения луча, проблемы с удержанием луча на цели. «Проще было использовать ракеты ПРО, которые стоят на эсминцах и крейсерах, – резюмировал Сивков. – Проект лазера воздушного базирования обошелся в несколько сотен миллиардов долларов, под триллион. И все ушло впустую».

Газета ВЗГЛЯД собрала наиболее яркие образцы дорогостоящих, но, по сути, бесполезных «игрушек», на которые потратилась страна с самым большим военным бюджетом в мире. Помимо упомянутых экспертом «литоральных кораблей», здесь представлены еще несколько поучительных примеров.