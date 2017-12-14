Пентагон испугался санкций США против России

Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США 9 мая рассмотрит проект бюджета американского военного ведомства, Пентагону предлагается разрешить частично не соблюдать антироссийские санкции, сообщают информационные агентства.

Судя по черновику проекта бюджета, на 2019 финансовый год заложено 689 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Белый дом и Пентагон хотят получить возможность сотрудничать со странами, у которых были «связи» с Россией и которые покупали российское оборудование. Однако такие страны должны будут доказать, что «прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США», прекратили отношения с Россией в сфере обороны или сократили свою зависимость от российских секторов обороны и разведки.

Ожидается, что проект рассмотрят 9 мая. Планируется реформирование «некоторых институтов Пентагона», но о мерах в отношении санкций не говорится.

Кроме того, запланировано увеличить расходы на американские ВМС. Предлагается дополнительно выделить почти миллиард долларов на два боевых корабля прибрежной зоны, миллиард – на программу подводных лодок и модернизацию самолетов-разведчиков JSTARS.

Сотрудник аппарата парламентского комитета пояснил, что поправки написаны в связи с опасениями шефа Пентагона Джеймса Мэттиса – глава ведомства считает, что применение закона о санкциях грозит парализовать часть внешней и военной политики США, передает ТАСС.

При этом в комитете пояснили, что страны не будут выводиться из-под действия закона: «Это специальное правило, оно позволяет администрации приостанавливать действие обязательств в рамках статьи 231 CAATSA». Сотрудник комитета отметил, что США работают со многими российскими клиентами, в первую очередь, с Китаем.