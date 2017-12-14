Пентагон испугался санкций США против России

Взгляд
5 мая, суббота  |  Последнее обновление — 03:04  |  vz.ru
Разделы

Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
Перейти а раздел…

У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Пентагон испугался санкций США против России
          Украинские радикалы поставили на колени бывшего ополченца ДНР из БразилииКиев рассказал, как задержанное украинское судно оказалось у побережья КрымаФСБ предотвратила теракты в ЯрославлеСША выступили с заявлением по поводу лозунгов «очистить Украину от жидов»
          Американский авианосец «Гарри Трумэн» готов к нанесению ударов по целям в СирииПочему Западу больше не нужны «Белые каски»Минобороны Чехии пояснило, для чего в стране синтезировали «Новичок»Участник «Евровидения» от Украины забыл мову и перешел на русский (видео)
          Сделка по покупке китайской CEFC акций Роснефти сорваласьВ Совфеде объяснили усиление ПВО Крыма «Панцирями» и С-400Глава ОЗХО случайно опроверг главный довод Лондона в «деле об отравлении»Силуанов рассказал о цели введения нового налога

          Главная тема


          Попавших в украинский плен рыбаков теперь можно вытащить

          политические манипуляции


          В США возникла идея, как принудить РФ выдать обвиняемых во «вмешательстве в выборы»

          территория ссср


          Украина поменяла систему классификации кораблей

          политический угар


          Украинские националисты планируют провести на Крымском мосту акцию «Смерть России»

          санкции Евросоюза


          В Нидерландах семь компаний попали под следствие за Крымский мост

          отношение Запада к России


          Французский историк назвала поворотную точку во внешней политике Путина

          многочисленные вызовы


          Названо единственное средство спасения Китая

          истребитель пятого поколения


          В США перечислили главные достоинства российского Су-57

          «просто невозможно сравнить»


          Порошенко показал, чем кормят солдат ВСУ по стандартам НАТО

          крах «олигарха»


          Эдуард Биров: В эпическом диспуте столкнулись две части российской элиты

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          «В чем сила?»


          Андрей Безруков: Мы на войне, пора это понять. А на войне другие правила ответственности

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Пентагон испугался санкций США против России

             5 мая 2018, 02:25
          Фото: Zhang Jun/Xinhua/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США 9 мая рассмотрит проект бюджета американского военного ведомства, Пентагону предлагается разрешить частично не соблюдать антироссийские санкции, сообщают информационные агентства.

          Судя по черновику проекта бюджета, на 2019 финансовый год заложено 689 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

          Белый дом и Пентагон хотят получить возможность сотрудничать со странами, у которых были «связи» с Россией и которые покупали российское оборудование. Однако такие страны должны будут доказать, что «прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США», прекратили отношения с Россией в сфере обороны или сократили свою зависимость от российских секторов обороны и разведки.

          Ожидается, что проект рассмотрят 9 мая. Планируется реформирование «некоторых институтов Пентагона», но о мерах в отношении санкций не говорится. 

          Кроме того, запланировано увеличить расходы на американские ВМС. Предлагается дополнительно выделить  почти миллиард долларов на два боевых корабля прибрежной зоны, миллиард – на программу подводных лодок и модернизацию самолетов-разведчиков JSTARS.

          Сотрудник аппарата парламентского комитета пояснил, что поправки написаны в связи с опасениями шефа Пентагона Джеймса Мэттиса – глава ведомства считает, что применение закона о санкциях грозит парализовать часть внешней и военной политики США, передает ТАСС.

          При этом в комитете пояснили, что страны не будут выводиться из-под действия закона: «Это специальное правило, оно позволяет администрации приостанавливать действие обязательств в рамках статьи 231 CAATSA». Сотрудник комитета отметил, что США работают со многими российскими клиентами, в первую очередь, с Китаем. 

          Напомним, закон США «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. При этом в апреле Пентагон предложил разрешить поставку российского оружия в Индию, Вьетнам и Индонезию.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............