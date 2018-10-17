Когда начнется война между Китаем и США

Между Китаем и США назревает настоящая большая война – по крайней мере, именно так утверждают и некоторые бывшие генералы, и политические аналитики. Именно такое настроение, если верить социологам, царит в американских вооруженных силах. Насколько обоснованны такие прогнозы и как с этим связано строительство Китаем гигантского военно-морского флота?

Начнем с истории войн, которые сотрясали нашу планету еще относительно недавно. «Будущее за Азией!» – так часто довольные покупатели восклицают после новой покупки японского телевизора или южнокорейского смартфона, собранного в Китае. Парадоксально, но так считали и в самом начале XX века, когда восемь Великих держав вторглись в Китай и просто поделили его на сферы влияния. Собственно, Первая мировая война началась из-за того, что Германия была недовольна малым куском в Азии. Тогда Германия проиграла.

Принято считать, что Вторая мировая война началась в 1939 году после вторжения Гитлера в Польшу. Однако есть другая точка зрения, согласно которой Вторая мировая началась в 1937 году после вторжения Японии в Китай. Попробуйте пропустить все события 1939–1945 гг. через призму борьбы Великих держав за Китай. Но Германию сразу можно отбросить – во вторую войну она уже просто боролась за существование (собственно, у них получилось – после Второй мировой войны немцам смягчили условия первой капитуляции 1918 года). За Китай боролись Англия и США.

Все основные войны после 1945 года происходили в Азии. Сначала радикальная партия, проповедующая идеи лондонца Карла Маркса, попыталась сбросить американцев и их союзников в море в Корее. Сделать это не удалось. После была аналогичная ситуация во Вьетнаме. Бывшая французская колония, ведомая идеями европейских философов, начала войну против США и выиграла ее. Им очень помогла помощь европейцев в культурном плане – огромное количество британских рок-групп ехали в Америку и пропагандировали среди молодежи призывного возраста пацифизм, наркоманию, дезертирство, подрывали престиж американского государства. У последнего феномена есть даже название – Британское вторжение.

С тех пор больших войн в Юго-Восточной Азии не было – и в ближайшие десятилетия, несмотря ни на какие спекуляции на эту тему, не будет. Все дело в том, что военный потенциал США в этом регионе в настоящее время абсолютен. А чтобы выиграть у американцев, нужно разбить их флот, для чего нужен другой флот, еще более мощный. Но флот – это очень дорого. Иначе говоря, для его создания требуется сильная экономика, сопоставимая по своему размеру с главной экономикой планеты – американской.

Сегодня такая экономика есть только у Китая – и это делает Китай единственным реальным соперником Соединенных Штатов Америки, в том числе в чисто военном плане. Последние 30 лет китайская экономика показывает очень высокие темпы роста, по объему ВВП Китай обогнал в 2014 году Соединенные Штаты. Как раз в то же время Китай начал огромную реформу армии и особенно флота.

Но для сохранения высоких темпов роста экономики КНР нужна, во-первых, торговая и финансовая экспансия. В нашей стране очень любят поговорить, как Китай скоро захватит Сибирь или Дальний Восток, однако на деле экспансионистские планы Китая направлены сегодня прежде всего на Африку. КНР окружена американскими союзниками со всех сторон. Помимо того, что эти страны транслируют интересы США, Япония, Корея и т. д. сами не хотят усиления своего соседа. Именно для охраны морских путей и распространения своих товаров по всему миру и нужен флот. И только с помощью такого инструмента можно в теории нанести поражение Штатам.

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Во-вторых, для развития экономики нужны ресурсы. В нашу эпоху важнейшим ресурсом является нефть. Две трети всей необходимой нефти Китай завозит из-за границы, а 83% этих поставок идут через море.

Ситуация очень похожа на ту, которая предвещала начало войны между Японией и США. Тогда азиатская страна также нуждалась в нефти, и большая ее часть импортировалась по морю. Именно попытки США блокировать поставки нефти в Японию вынудили японцев атаковать. Япония тогда проиграла – и проиграла именно на море. Китай явно не хочет повторять ошибки своего соседа. Поэтому он и строит гигантский флот.

Для дальнейшего анализа внесем ясность в терминологию и в то, из чего состоит флот. Главной ударной силой современного военно-морского флота является авианосец. Победу в морском сражении обеспечивают прежде всего действия самолетов. Однако сами по себе авианосцы уязвимы, и им требуется защита в составе эскадры (тактическое объединение кораблей). Основным хребтом эскадры являются эсминцы. С современным ракетным вооружением они могут выполнять, по сути, весь спектр задач и бороться против любой цели: подводной, надводной или воздушной. Чуть меньше эсминцев фрегаты. Зачастую фрегаты борются против воздушных целей, однако новые модели схожи с эсминцами в своих возможностях. Самыми маленькими являются корветы. Эти корабли не предназначены для боя в океане, а только у берегов и во внутренних морях. Есть еще крейсеры – это достаточно большие корабли. Однако сохранились они только у США и России. Да и то у РФ их скоро, видимо, не останется – они все старые, а денег на ремонт почти не выделяют.

Особняком стоят подводные лодки. По сути, они бывают атомные стратегического назначения – несут ядерное оружие для удара по территории противника. Либо атомные или дизель-электрические охотники, главная задача которых – уничтожение других кораблей.

В итоге важнейшей силой на море является авианосная ударная группировка, которая состоит из одного или нескольких авианосцев, 10–20 эсминцев и фрегатов, двух–пяти подводных лодок. С воздуха группировку прикрывают самолеты авианосца. Спутники и самолеты ДРЛО обеспечивают разведку на 500–5000 км вперед.

Теперь сравним военно-морские силы Китая и США. Начнем с азиатского гиганта. Опираться будем на данные Исследовательского отдела Конгресса США. Американцы к 2020 году ожидают, что у Китая будет два авианосца, 34 эсминца, 58 фрегатов, 30 корветов, 64 ДЭПЛ (дизель-электрических подводных лодок), восемь атомных субмарин, пять атомных субмарин с баллистическими ракетами, более 150 сторожевых кораблей у прибрежных зон.

Что есть у США? У американцев сейчас развернуто 11 авианосцев, 22 крейсера, 65 эсминцев, 12 корветов, 52 атомных субмарины, 18 атомных субмарин с баллистическими ракетами, около 100 сторожевых кораблей и кораблей обеспечения.

С первого взгляда очевидно, что превосходство за флотом США. Особенно это касается авианосцев. Но тут нужно понимать, что китайский флот растет гораздо быстрее американского. Иногда темпы по спуску новых кораблей поражают воображение – Китай спускает по корвету в месяц. Для сравнения, Россия за последние 17 лет построила всего пять корветов. К тому же большинство кораблей флота НОАК были построены за последнее десятилетие, а некоторым американским кораблям по паре десятков и более лет.

У американцев намечается кризис в новинках. Флот США последние 100 лет был не только самым массовым, но и самым качественным и боеспособным. Каждые 20 лет американцы выдавали новинку в разных типах кораблей. В массовости они давно уже уступили китайцам – по абсолютному количеству кораблей всех типов (и боевых, и обеспечения) НОАК превосходит США со счетом 540 против 300. С новинками ситуация похожая. Американские крейсеры типа «Тикондерога» начали строиться еще в 1980 году, последний корабль данного типа заложен был в 1994-м. С эсминцами класса «Арли Берк» ситуация не сильно лучше. Заменой серии «Арли Берк» должен был стать новый тип эсминцев «Замволт». В программу входила постройка 30 кораблей, однако огромная цена, ненадежность, неэффективность вынудили руководство ВМФ США прекратить программу после закладки трех кораблей. Очевидно, что замен для основных типов кораблей у американцев нет.

Но у азиатского гиганта тоже есть слабые места – авианосцы.

Если нарастить количество эсминцев – это дело времени, то вот построить флотилию морских аэродромов намного сложнее. Китайцы с этим пока не торопятся. Дело в том, что построить авианосец – это одно, а вот подготовить к нему экипаж (создать школу морских летчиков) – совсем другое, куда более сложное и затратное мероприятие. По мнению одного американского адмирала, на создание традиции управления авианосцами китайцам понадобится три поколения, одно из которых уже прошло. То есть нужно еще как минимум два поколения, а это примерно 40–50 лет.

Сейчас у НОАК два авианосца. Первый – советский «Варяг» – они купили у Украины в полуготовом состоянии и достроили его. Второй, аналогичного проекта, полностью создали уже у себя в Китае. Он сильно усовершенствован по сравнению со своим советским аналогом. Третий планируют начать строить в 2020 году и сдать его в 2023-м. Этот будет обладать водоизмещением в 85+ тыс. тонн. Четвертый же в очереди (тип 004) станет самым большим авианосцем – 120 тыс. тонн – и, очевидно, самым боеспособным в мире. Видимо, как раз тип 004 китайцы начнут клепать в большом количестве. За 50 лет они смогут построить как минимум десяток таких кораблей.

Иначе говоря, не стоит верить новостям, где и официальные лица, и эксперты пророчат войну Китая и США уже в ближайшее время. Но вот через 20–30 лет – когда Китай станет еще сильнее – этот сценарий станет уже гораздо более вероятным. Китаю нужно просто ждать, для США же ожидание – потеря выгодного положения.

Единственный шанс для США – попытка повторить с Китаем сценарий войны с Японией. Позиции и в самом деле очень похожи.

Китай, как и Япония в 30-х, расширяет сферы влияния. Китай, как и Япония, завозит нефть морем. Задача Вашингтона, пока он не потерял свое выгодное положение на море, – дипломатией и торговлей поставить Китай в безвыходное положение. Точнее говоря, в положение, единственным выходом из которого будет объявление войны США. Войны, в которой агрессором будет выглядеть Китай, а не США. Войны, в которой у Китая – как и у Японии в свое время – не будет практически никаких шансов на выигрыш.

А вот как могла бы проходить такая война – это совсем другая история.