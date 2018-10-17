Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

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26 октября, пятница  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
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Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

Так представляют себе применение лазерного оружия в космосе фантасты. На самом деле все выглядит совсем иначеФото: Elite: Dangerous/Frontier Developments
Россия вывела в космос лазерное оружие – заявляют СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепа. Неужели США действительно полагают, что современной России удалось осуществить то, о чем в свое время только мечтала администрация Рейгана? Похоже, реальный смысл подобного заявления вовсе в другом, хотя тоже связан с выведением оружия в космос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Прекрасный русский город теперь спасают всей страной, причем с участием его мэра, который и подписывал скандальный указ. На какое-то время это может стать вполне рабочей национальной идеей. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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          Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

          Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»   26 октября 2018, 20:10
          Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
          Текст: Анна Кукушкина,
          Мария Трубина,
          Михаил Мошкин

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          Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?

          Китай выступает решительно против необоснованных обвинений со стороны США в вопросе выхода из договора РСМД, заявил официальный представитель минобороны У Цянь. «Китайская сторона будет твердо придерживаться оборонительной военной политики и решительно защищать свои законные интересы государственной безопасности, не потерпит шантажа в какой бы то ни было форме», – заявил китайский военный, попав в самый нерв мировой политики.

          Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный еще 30 лет назад, сегодня можно считать похороненным. Во всяком случае, Дональд Трамп говорит как о свершившемся факте о выходе США из этого рамочного российско-американского (изначально – советско-американского) соглашения, в свое время завершившего холодную войну.

          В Москве ожидают, что после этого выхода – и, следовательно, аннулирования соглашения – Штаты реанимируют программу проекта Pershing II, ракет, которые в свое время были символом советско-американского противостояния. Об американских «Першингах» на днях напомнил глава профильного комитета Госдумы по обороне генерал Владимир Шаманов. Но Трамп, как известно, не просто заявил о выходе из договора РСМД – он призвал к заключению новой сделки по ракетам средней и меньшей дальности, которая обязательно должна включать в себя не только Россию, но и Китай.

          Напомним, что, по оценке американского руководства (озвученной советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном), от трети до 50% от всего китайского арсенала баллистических ракет не соответствуют этому договору.

          Именно КНР, которая – не будучи подписантом – спокойно развивает свою ракетную программу, и является главным адресатом послания Трампа, полагают эксперты и в Москве, и в Вашингтоне. «Китай занимается производством нового поколения баллистических ракет наземного базирования, непосредственно направленных на США и базы их союзников, а также их корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которым Вашингтон не может ничего противопоставить из-за договора», – отмечал в издании The Hill эксперт американского Центра национальных интересов Гарри Казианис.

          И в Пекине не спешат идти навстречу Вашингтону с его призывами к добровольному самоограничению. Китайские предупреждения подтверждаются делом.

          Судя по докладу, который в этот понедельник обнародовал Центр Карнеги, Китай (располагающий 280 атомными боеголовками) намерен резко увеличить число подлодок, способных нести ядерные вооружения.

          Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в апреле на вооружение Народно-освободительной армии Китая поступили новейшие баллистические ракеты с поэтическим названием «Дунфэн-26» («Восточный ветер – 26»). Они относятся к той самой «средней дальности», о которой идет речь в договоре РСМД. По оценке американских военных экспертов, развертывание ракет этого типа дает Китаю возможность нанести удар по военным базам США на острове Гуам в Тихом океане. Как полагает Гарри Казианис, эти ракеты, которые могут наносить удары по военным кораблям на ходу с расстояния до четырех тысяч километров, станут настоящими «убийцами авианосцев». Кроме того, по оценке американского военного эксперта, Китай уже модифицировал ракеты «Дунфэн-21» (DF-21), которые начали разрабатываться еще в конце 1970-х.

          Добавим, что модификация DF-21D, по оценке экспертов Пентагона, является первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Она же стала первой ракетой, которая способна поражать движущиеся авианосные ударные группы на большой дальности с помощью наземных подвижных пусковых установок. Как было сказано выше, к этой же уникальной категории относятся и новейшие «Дунфэн-26».

          Запущенные еще в 2009 году разведывательные спутники «Яогань-1» и «Яогань-2», как предполагают эксперты, могут обеспечить ракетные войска сведениями, необходимыми для целеуказания. Таким образом, у китайцев заметно увеличились возможности, например, предотвратить ввод американских боевых кораблей (в том числе авианосцев) в Тайваньский пролив, отмечала тогда, в 2009-м, The Washington Times.

          Каким арсеналом ограниченных для России и США ракет обладает Китай? «Если говорить о ракетах, попадающих под определение договора о ракетах средней и меньшей дальности, то Китай является абсолютным мировым лидером по разработкам этого вида оружия и делает на них ставку в своем военном строительстве», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт Василий Кашин. По его оценке,

          Китай имеет более двух тысяч развернутых баллистических ракет средней и меньшей дальности, а также крылатых ракет средней дальности наземного базирования с дальностью до четырех тысяч километров.

          Эти данные о двух тысячах ракет в арсенале, скорее всего, являются заниженными, уточнил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. «Масштабы военного строительства в Китае достаточно велики. Это связано с тем, что китайские разработки, созданные образцы становятся известны не в тот момент, когда они находятся на этапах разработки, мы узнаем о них уже по факту. Соответственно, масштабы военной экономики, темпы военного строительства имеют лишь номинальные оценки, – пояснил эксперт. – Так что еще раз повторю, что оценка в две тысячи единиц достаточно условна, и реального количества мы не знаем».

          «Современные китайские ракеты являются высокоточным оружием, и Китай имеет мировое лидерство, став первой страной в мире, которая развернула противокорабельные баллистические ракеты средней дальности – баллистические ракеты, способные поражать движущиеся цели», – констатирует Василий Кашин. Для китайцев это важнейшие факторы военного превосходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркивает он.

          Ведь такой ракетный арсенал дает им возможность гарантированно уничтожить расположенные в регионе американские базы и прочие ключевые объекты военной инфраструктуры США и их союзников, указывает Кашин.

          По его оценке,

          отразить удар такой ракетной группировки никакие средства ПВО не смогут.

          «В США ряд американских военных руководителей и военных экспертов выражали опасения именно в связи с этим фактом, отмечая, что наличие у Китая столь мощного ракетного оружия и невозможность его создавать в США ставит США в невыгодное положение, – констатирует Кашин. – Вполне возможно, что движущей силой пересмотра этого договора является не недовольство США какими-то там российскими мнимыми нарушениями, а именно изменение баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

          Неудивительно, что китайцы уже заявили, что ни в какой диалог по этому вопросу они вступать не собираются и не будут отказываться от своего важнейшего преимущества, резюмирует Кашин.


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