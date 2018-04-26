Китай принял на вооружение новые баллистические ракеты

На вооружение ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) поступила баллистическая ракета средней дальности DF-26, сообщил официальный представитель китайского военного ведомства полковник У Цянь.

«Этот вид оружия прошел необходимые испытания и проверки, он отвечает условиям по обновлению вооружений армии и официально поступил в части ракетных войск», – приводит его слова ТАСС.

16 апреля Центральное телевидение Китая сообщило о принятии на вооружение НОАК новой баллистической ракеты средней дальности, способной нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Название ракеты не уточнялось.

DF-26 базируется на мобильных грунтовых пусковых установках. Ее дальность оценивается в 3-4 тыс. километров.

В начале февраля американские СМИ также сообщали, что Китай испытал новейшую высокоточную баллистическую ракету DF-16, способную угрожать военным базам Японии и США.

Эксперты говорили, что с помощью новой ракеты Китай может убить двух зайцев одним выстрелом, нанеся удары и по авианосцам США, и по системе ПРО THAAD.