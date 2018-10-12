Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

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21 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как сделать человека из животного

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
До Швондера никто не задумался, что Шарику нужны имя и фамилия. Именно Швондер вручает ему переписку Энгельса с Каутским, и пренебрежение к этому тексту со стороны интеллигентов вряд ли оправдано. Подробности...
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Чем отвратительна травля в отношении сектантов

Сергей Худиев, публицист, богослов
К культу «Свидетелей Иеговы» можно высказывать различные претензии. И богословие у них еретическое, и манипуляция адептами налицо. Вот только в склонности к вооруженному насилию «свидетелей» обвинять нечестно. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

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          Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

          Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции США   21 октября 2018, 20:00
          Фото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
          Текст: Михаил Мошкин

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          Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?

          Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был бы очень опасным шагом, заявил в воскресенье замглавы МИД России Сергей Рябков. Если США и дальше будут выходить из международных соглашений в одностороннем порядке, Россия примет ответные меры, в том числе военного характера, предупредил он.

          Так Москва отреагировала на слова президента Дональда Трампа, который объявил накануне о выходе из ДРСМД. Очевидно, эти слова станут одной из самых «горячих тем» на переговорах с его секретарем по нацбезопасности Джоном Болтоном, который в воскресенье прибыл в Москву. «Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

          Показательно, что на реплику Трампа с огромной тревогой отреагировали не только в Москве. Германия считает решение американского президента катастрофическим, заявил госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен. Британия, другой союзник США, поддержала Вашингтон, но в то же время выразила сожаление в связи с фактической ликвидацией договора. Наконец, в руководстве НАТО нагло заявили об «ответственности» России за решение Трампа.

          Фактически США сейчас уничтожат важнейший элемент мировой безопасности последних 30 лет (договор был подписан США и СССР на излете холодной войны). В Госдуме уже заявили, что своими действиями Вашингтон ставит мир на порог атомной войны.

          «Пока США формально не вышли из договора. Фактически решение об этом было спрогнозировано еще полгода назад, а разговоры на уровне Конгресса шли последние три–четыре года. Не хватало только политической воли, которой не хватило Бараку Обаме, но хватило Трампу», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

          Москва была готова к такому повороту событий, судя по заявлениям министра обороны Сергея Шойгу и руководства Генштаба, добавил он.

          Не новы и оправдания американцев. США и их партнеры по НАТО неоднократно обвиняли Россию в нарушении этого соглашения. Конкретно претензии предъявляются к дальнобойным ракетам 9М729, которые в альянсе называют наземным вариантом крылатой ракеты морского базирования «Калибр». Но российские военные вроде бы доказали американским сенаторам, что ракеты 9М729 соответствуют договору РСМД.

          При этом, как отмечал начальник управления Минобороны РФ по контролю за выполнением договоров (Национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков, договор нарушают сами США. Для отработки элементов системы ПРО американская сторона использует ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности: Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2 и MRBM. «Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором», – пояснял Рыжков в статье, опубликованной в мае «Красной звездой». По сути, американцы разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5000 км, а теперь возвращают мир в эпоху страха перед ядерной войной, о чем накануне уже писала газета ВЗГЛЯД.

          «Выход США, по сути, серьезно разламывает всю систему как ядерной, так и ракетной безопасности», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, подполковник запаса Александр Перенджиев. Аналогичным образом США долгое время игнорировали договор по ПРО 1972 года, напомнил он. В результате в 2001 году Вашингтон наконец-то проинформировал Москву о выходе из этого соглашения, и с 2002-го этот важнейший документ эпохи прекратил свое действие.

          «Оставался договор РСМД, и логика подсказывала, что США выйдут из него, но они «долго держались». Скорее всего, их сдерживало то, что они выстраивали свою систему противоракетной обороны, а договор РСМД сдерживал разработку Россией возможностей по преодолению американской ПРО», – указал Перенджиев.

          Почему же договор больше не нужен американцам не только практически, но и юридически?

          Новые военные разработки, о которых мир узнал из послания Владимира Путина весной этого года, говорят о том, что теперь у России есть возможность преодоления ПРО США, считает Перенджиев. «Поэтому в Вашингтоне и сочли, что для них уже нет необходимости ссылаться на соблюдение договора РСМД», – считает военный эксперт.

          Важно и то, что этот договор сдерживал США в противостоянии с Китаем, добавил он. КНР (равно как и другие державы «ядерного клуба», помимо России) не участвует в данном соглашении и может беспрепятственно развивать свои ракеты средней и малой дальности.

          К примеру, в апреле на вооружение Народно-освободительной армии Китая поступили новейшие баллистические ракеты средней дальности DF-26. Агентство Associated Press, ссылаясь на американских военных экспертов, сообщало: развертывание ракет этого типа дает Китаю возможность нанести удар по военным базам США на острове Гуам в Тихом океане. В последние годы Пекин вкладывает очень значительные средства в НИОКР (научно-исследовательские и конструкторские работы) по развитию ракетной техники. «Пентагон рассматривает именно Китай как страну, которой надо противодействовать в ядерной сфере», – указывает Перенджиев.

          «Ядерное противостояние Индии и Пакистана также оставалось и остается за рамками договора РСМД», – напоминает эксперт. Уже через год после подписания ДРСМД Горбачевым и Рейганом Индия провела первое успешное испытание опытной баллистической ракеты средней (1 тысячи км) дальности «Агни-I». И ничто, кроме технических и финансовых возможностей, не сдерживает Дели и Исламабад в поставленных целях – создании достаточного арсенала баллистических ракет средней дальности наземного и морского базирования.

          По идее, советско-американский договор 1988 года был образцом для всего «атомного клуба» в сфере обеспечения атомной безопасности. «Но, – констатирует Перенджиев, – США, по сути, уничтожили его. Законы контроля отменены. Остаются лишь законы взаимного сдерживания государств, обладающих ядерными боеголовками и средствами доставки. Это создает определенные риски для России. Но, представляется, что это несет риски для самих США – ведь на выходе они развязывают руки России и другим ядерным державам». Включая «неофициальные», такие как КНДР.

          Стоит ли всерьез относиться к словам Трампа, призывающего не только Россию, но и Китай включиться в некую новую ракетную сделку?

          Возможно, новой сделки и не будет, полагает Константин Блохин. Вашингтон в целом взял на вооружение стратегию выхода: США вышли из Парижского соглашения по климату, из ядерной сделки по Ирану, из Совета ООН по правам человека. Америка переформатирует свои отношения с союзниками, партнерами и противниками.

          Еще одна цель выхода из ДРСМД – психологический удар по европейским союзникам США. По оценке экспертов, расторжение российско-американского ракетного соглашения заставит европейцев в меньшей степени рассчитывать на то, что США целиком и полностью возьмут на себя заботу о безопасности союзников. Поэтому нервозная реакция Берлина, где заговорили о «катастрофе», вполне понятна.

          «По сути, американцы теперь будут «прятаться» за странами Европы. Вспомним о давлении администрации Трампа на страны ЕС с требованием повышать долю ВВП, выделяемую на оборону в рамках НАТО», – отмечает Блохин. Оставшись психологически беззащитными, европейские партнеры по альянсу будут вынуждены доводить свои расходы до требуемого Вашингтоном уровня и обращаться к американским производителям вооружений.

          Так что выход из ДРСМД может стать подспорьем для развития ВПК Штатов, и Трамп таким образом выполняет свое предвыборное обещание, данное «оружейным королям».

          Информационно-психологическая атака на Россию явно готовила мир к чему-то масштабному. Выход из ДРСМД – это очередная ступень к формированию системы долгосрочного и системного противостояния Москвы. «Это нельзя рассматривать прямо как подготовку к войне, но это является элементом «сдерживания России», – резюмирует Блохин.


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