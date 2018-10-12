Косачев объяснил голословность обвинений США в адрес России по ДРСМД

Российские военные доказали сенаторам, что ракеты 9М729, по которым возникали претензии со стороны США, соответствуют Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Мы в Совете Федерации проводили на этот счет специальные слушания. Как нам досконально показали военные, никакого нарушения этого договора от данной модификации ракеты, как и от любых других, нигде не происходило», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что ракета «технически не может быть уличена» в возможности нарушения договора с ее помощью, так как у нее другие технические характеристики.

В связи с этим, пояснил Косачев, обвинения со стороны США в нарушении Россией ДРСМД «абсолютно голословны».

«Все это на поверку оказывается чушью. Американцы продолжают эти игрища. Потому что на самом деле цель этих игрищ не столько поймать на нарушениях Россию и принудить ее договор соблюдать, сколько под надуманными предлогами этот договор разрушить», – заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, и обвинил Россию в нарушении этого договора. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.

Напомним, в НАТО и США считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением ДРСМД.