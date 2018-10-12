США возвращают мир в эпоху страха перед ядерной войной

Важнейшие договора об ограничении вооружений, заключенные между США и СССР - СНВ-3 и ДРСМД - похоже, уходят в прошлое. Если верить утечкам в прессе, Вашингтон готовится объявить о выходе из этих соглашений. Почему администрация Трампа считает ненужными эти ключевые договора, и к каким последствиям приведет выход из них?

США склоняются к решению не продлевать российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Впрочем, как пояснил высокопоставленный представитель американской администрации, в Белом доме не сформирована окончательная позиция, а есть «несколько соображений». В частности, рассматриваются варианты новых переговоров, например, возвращение к модели так называемого Московского договора (трехстраничный документ о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года, утративший силу в связи с СНВ-3) или все же продление СНВ-3. «Однако последнее маловероятно», – подчеркнул представитель американской администрации.

Если окончательная судьба СНВ-3 еще не предрешена, то не менее важный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для США, судя по всему, полностью перестал иметь значение для Вашингтона. По крайней мере, по сведениям газеты New York Times, на следующей неделе администрация Трампа уведомит Россию о подготовке США к выходу из этого соглашения. Подробности происходящего Москве расскажет советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который, по сведениям американской прессы, призывает выйти и из СНВ-3.

СНВ-3 - седьмой по счету двусторонний договор между СССР (Россией) и США об ограничении стратегических ядерных вооружений. Первый из них - ОСВ-1 был подписан еще в 1972 году. Договор СНВ-3 (стал логичным продолжением существовавших ранее СНВ-1 и СНВ-2) был подписан президентами России и США в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Стороны согласились до февраля 2018 года сократить развернутые стратегические носители (межконтинентальные баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики) с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тыс. 550 ядерных боезарядов на них, то есть достигнуть самого низкого уровня за последние десятилетия. Администрация тогдашнего президента США Барака Обамы считала заключение договора одной из внешнеполитических побед американского лидера. Однако нынешний президент США Трамп, который критиковал многие решения Обамы, обрушивался с критикой на СНВ-3. Он полагает, что соглашение более выгодно Москве, нежели Вашингтону.

СНВ-3 остается в силе в течение 10 лет – до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Таким образом, если и СНВ-3, и ДРСМД будут ликвидированы, это поставит мир в почти ту же ситацию стратегического противостояния двух ядерных держав, какая была в начале семидесятых годов. При одной, однако, важной оговорке - Россия XXI века находится в гораздо худшем геополитическом положении и гораздо слабее, чем СССР 1970 годов.

На этой неделе представители России и США провели в Женеве многодневные консультации по СНВ-3. Как пояснили в российском МИДе, «делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением Договора». Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял о готовности Москвы изучить вариант продления, но необходимо закрыть все вопросы относительно его выполнения со стороны США.

Что касается ДРСМД, то он был подписан СССР и США в 1987 году, запрещая сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Опасность этих ракет в критически малом подлетном времени, что позволяет сторонам нанести друг другу мгновенные обезоруживающие ядерные удары. С советской стороны ликвидации подлежали ракеты РСД-10, Р-12, Р-14, ОТР-22, ОТР-23, с американской – «Першинг-1А», «Першинг-2» и BGM-109G (крылатая ракета «Томагавк» наземного базирования). К 1991 году ракеты были ликвидированы, до 2001 года шли взаимные инспекции.

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В последние годы Россия и США обменивались взаимными обвинениями в нарушении соглашения. Еще в 2014 году в США сообщали об испытаниях российской крылатой ракеты 9М729 (возможный сухопутный вариант ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК» или наземный вариант КРБД Х-101) дальностью полета менее 5500 км. В ответ Россия неоднократно выдвигала встречные претензии. Так, критиковалось появление в Румынии универсальных американских комплексов Aegis Ashore, приспособленных для запуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности, что тоже противоречит договору.

В случае ликвидации договора, как считают многие эксперты, Россия и США фактически возобновят противостояние в масштабах времен холодной войны. Однако директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц уверен, что ДРСМД сыграл важную историческую роль в окончании холодной войны, а сейчас утратил свою ценность ввиду того, что десятки других стран обладают ракетами запрещенной по данному договору дальности. Кроме этого у США и России сейчас имеются ракеты морского и воздушного базирования такой дальности.

«Между тем, разногласия России и США вокруг РСМД доказали свою неразрешимость, и вопрос откладывал прогресс по другим вопросам, таким как продление договора о СНВ или заключении новых договоров по контролю над вооружениями, которые больше подходят для нынешних обстоятельств», – сказал Вайц РИА «Новости».

В российской экспертной среде ожидали от США подобных шагов. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов назвал предсказуемым намерения США выйти из двух этих договоров. По его словам, Болтон «никогда не скрывал, что просто ненавидит контроль за вооружениями».

«Болтон считает это совершенно ненужной и бессмысленной затеей времен холодной войны, и лишние взаимные обязательства больше не отвечают ни сегодняшним реалиям, ни интересам США. И поэтому эту систему надо менять: отказываться от той модели. Видимо, Болтон работает над чем-то новым. Например: меры прозрачности и доверия надо укреплять, чтобы была большая предсказуемость поведения сторон, но обязывающие договоры не нужны», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

Однако глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Алексей Арбатов указывает, что в США среди военных есть сильное лобби в пользу продления СНВ-3. «Стратегические вооружения планируются на десятки лет вперед. И поэтому военным хотя бы на 5-10 лет нужна предсказуемость, чтобы уверенно планировать свои силы», – сказал Арбатов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт отмечает, что новая американской администрации обещала наращивать ядерные вооружения. Россия, по его словам, всячески пыталась убедить США отказаться от подобных планов. «Несколько раз по телефону и на встрече в Хельсинки мы предлагали американцам продлить СНВ-3. Президент Трамп в этом ничего не понимает. Но в Конгрессе США, в самой администрации очень сильное настроение против СНВ-3, связанное с тем, что России вменяют нарушение ДРСМД и фактически ставят ультиматум: признайте нарушения и уберите те системы, которые США считают нарушением ДРСМД и тогда мы, может быть, продлим СНВ-3», – пояснил Арбатов.

Лукьянов напомнил, что идея отказа от двусторонних договоров не нова, изначально она появилась еще в конце шестидесятых годов. Согласно ей, страны должны действовать исходя из понимания своих потребностей, безопасности и интересов, а предметом переговоров может быть снижение рисков при данной ситуации. В начале нулевых эту идею обсуждала администрация Джорджа Буша-младшего. Именно при нем США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), подписанным 26 мая 1972 года США и СССР.

Работавший в администрации Буша Болтон тоже призывал пересмотреть подход симметричного самоограничения. «Тогда Россия на это не соглашалась, а администрация Буша отвлеклась на другие проблемы и тема ушла. А сейчас она вернулась. А поскольку администрация Трампа сохраняет республиканские подходы, но действует гораздо более радикально, то не обращает особого внимания на внешнюю реакцию», – подчеркнул Лукьянов.

Арбатов прогнозирует, что в случае отказа от ДРСМД СНВ-3 продлен не будет, «потому что политическая обстановка этому не способствует».

«Уже через несколько лет мы не будем знать о том, что делает другая сторона и какие у нее программы на будущее, какие стратегические концепции, какие планы ответного удара.

В такой ситуации всегда перестраховываются, на всякий случай делают больше. Начнется неограниченная гонка вооружений. И для России такая гонка будет более тяжелым испытанием, чем для США - с учетом финансово-экономической асимметрии.

Как показал опыт предыдущих 50 лет, когда нет рамок контроля над вооружениями, предсказуемости и прозрачности сил, то ядерное сдерживание идет вразнос. Начинают приниматься такие системы вооружений и концепции их использования, которые в условиях любого кризиса ставят мир на грань войны», – подытожил Алексей Арбатов.