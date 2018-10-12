Белый дом усомнился в продлении СНВ-3

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что США вряд ли согласятся продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В Белом доме заявили, что американская администрация еще не сформировала окончательную позицию, есть «несколько соображений». В частности, рассматриваются варианты новых переговоров, возвращения к модели так называемого Московского договора или продление СНВ-3.

«Однако последнее маловероятно», – приводит ТАСС слова представителя Белого дома.

Московским договором в США принято называть трехстраничный Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года, утративший силу в связи с СНВ-3.

New York Times пишет, что администрация президента Дональда Трампа планирует на следующей неделе уведомить Россию о подготовке США также к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сообщение об этом Москве, по данным издания, передаст советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.