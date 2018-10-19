Стало известно, кто в команде Трампа блокирует переговоры с Россией

По данным источников, советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон считает, что США должны выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Guardian пишет, что «Болтон добивается выхода США из договора». Он уже «выпустил рекомендацию» для Белого дома по данному вопросу. Как напоминает газета, США утверждают, что Россия якобы «нарушает» ДРСМД, «развивая новые крылатые ракеты», передает РИА «Новости».

У идеи выхода США из договора есть противники как в Госдепе, так и в Пентагоне. Эту тему еще предстоит обсудить с членами администрации США. Однако Вашингтон уже сообщил «европейским союзникам» о предложении, «прощупывая реакцию», пишет издание. По данным Guardian, «брифинг вызвал беспокойство у официальных лиц Великобритании, которые считают РСМД важной основой контроля над вооружениями». Бывшие американские чиновники также сообщают, что Болтон препятствует переговорам по «продлению договора о СНВ (Стратегических и наступательных вооружениях) от 2010 года» и по «стратегической стабильности для обсуждения будущего контроля над вооружениями между двумя странами». На прошлой неделе посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предположил, что Вашингтон пытается найти предлог для выхода из договора, обвинив в этом Москву.