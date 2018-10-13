Россия заподозрила США в попытке найти предлог для выхода из ДРСМД

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предположил, что Вашингтон пытается найти предлог для выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив в этом Москву.

Как указал Антонов, Россия считает некорректным том факт, что в фокус внимания международной общественности попадают лишь американские озабоченности, тогда как российские претензии «как будто бы не существуют», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в последнее время все чаще слышатся заявления американских военных о том, что им нужны ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания Китая.

«Может быть, сегодня идет поиск предлога для того, чтобы выйти из ДРСМД, разумеется, обвинив в этом Россию?» – предположил российский дипломат.

«Что будет, если вдруг США выйдут из ДРСМД?», – задался вопросом Антонов.

Он подчеркнул, что само сокращение стратегических наступательных вооружений не является самоцелью и безопасность сегодня зависит от гораздо большего числа факторов, в том числе от планов развития глобальной ПРО США, ситуации в области крылатых ракет морского базирования большой дальности и других дальнобойных высокоточных систем, ядерных средств союзников США по НАТО, перспектив вывода нестратегического ядерного оружия США из Европы, соотношения сил общего назначения, наличия многочисленных военных баз с развитой военной инфраструктурой вблизи территории России, реализации идей вывода оружия в космос.

«Возможно, необходимы дальнейшие более глубокие сокращения ДСНВ после окончания срока действия этого договора», – отметил российский дипломат.

Напомним, в июне Россия пригрозила США мгновенным ответом на слом ДРСМД.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об угрозе разрыва важнейшего договора между Россией и США.