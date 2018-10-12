Трамп решил вывести США из ДРСМД

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он утверждает, что Россия якобы нарушает данный договор, причем, по его словам, делает это «много лет». Трамп удивился тому, что его предшественник на посту президента США Барак Обама «не вел переговоры или не вышел» из соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Трамп заявил, что США намерены «расторгнуть соглашение», передает ТАСС.

По его словам, американской стороне «необходимо развивать» ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока Россия и Китай не придут к США и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения». Трамп утверждает, что в условиях, когда «Россия делает это (якобы развивает вооружения, нарушающие договор), и Китай делает это», придерживаться ДРСМД для США «неприемлемо».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о взаимных претензиях России и США по ДРСМД.