В НАТО сочли российскую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД

В НАТО считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил на пресс-конференции в преддверии Совета министров обороны стран НАТО, что все члены Альянса считают создание Россией ракеты 9М729 нарушением ДРСМД, передает ТАСС.

Отмечается, что заседание Совета министров обороны стран НАТО пройдет 3-4 октября в Брюсселе.

Крылатая ракета большой дальности наземного базирования 9М729, согласно западным данным, представляет собой сухопутный вариант ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК».

По другим предположениям, это наземный вариант КРБД Х-101 с дальностью полета более 5500 км, в то время как ДРМСД прописан запрет только на ракеты дальностью до 5500 км.

На Западе считают также, что испытания ракеты ведутся с 2008 года. В 2014 году якобы были завершены ее государственные испытания.

Первый пуск якобы произведен 2 сентября 2015 года.

В США считают, что 9М729 может нести ядерную боеголовку.

Напомним, в феврале в Пентагоне заявили, что ракета 9М729 была создана в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В декабре 2017 года в МИД России комментировали обвинения США относительно якобы несоответствия ракеты 9М729 нормам ДРСМД.

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила тогда, что данная ракета не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по этому ДРСМД дальность. Кроме того, развертывается она в строгом соответствии с российскими и международными обязательствами.

При этом президент США Дональд Трамп все же поручил подготовить доклад, чтобы понять, не нарушает ли российская ракета РС-26 «Рубеж» ДРСМД и СНВ-III.

В то же время в августе стало известно, что США придумали способ для наращивания средств ПРО в Европе и разработки новых ракет средней дальности. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что американцы решили пойти на резкое нарушение ДРСМД.