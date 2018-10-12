Слуцкий: США ставят мир на порог атомной войны

Выход США из ДРСМД и непродление СНВ-3 повлекут за собой и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, что поставит мир на порог атомной войны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Выход США из ДРСМД повлечет также и обрушение важнейшего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку есть уже решение американского Конгресса не выделять средства на реализацию СНВ-3, если не будет выполняться ДРСМД. В свою очередь, непродление СНВ-3 в 2021 году может повлечь за собой также и выход из ДНЯО», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что это полностью обрушит весь режим нераспространения ядерного оружия и разоружения на планете, хотя на это были потрачены десятилетия во второй половине ХХ века.

«А это – с вероятностью 100% реальная новая холодная война и гонка вооружений, что ставит мир на порог атомной катастрофы. Не хотелось бы», – сказал Слуцкий.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого заявления.

Кроме того, сообщалось, что США, скорее всего, не будут продлевать СНВ-3 в 2021 году.