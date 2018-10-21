Рябков допустил ответные меры военного характера на действия США

Если США и дальше будут выходить из международных соглашений в одностороннем порядке, то Россия примет ответные меры, в том числе военного характера, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договоренностей и механизмов, а примеры множатся — от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза, – то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, до этого не хочется доводить ситуацию.

Также Рябков заметил, что «топорная и грубая» политика Вашингтона все больше вызывает неприятие в других странах и в целом у международной общественности.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого заявления.

В Госдуме заявили, что своими действиями США ставят мир на порог атомной войны.