Германия назвала решение Трампа по ДРСМД катастрофическим

ФРГ считает катастрофическим решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), со своей стороны Берлин продолжит работу по ядерному разоружению, заявил госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.

«Катастрофическое решение президента Трампа выйти из ДРСМД. Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением», – передает его слова ТАСС.

Аннен добавил, что Россия тоже должна соблюдать свои обязательства по этому договору, а Европе необходимо не допустить наращивания военного потенциала в сфере, которую затрагивает договор.

Оппозиция ФРГ также подвергла критике планы США. Так, эксперт Левой партии (ЛП) по вопросам обороны Александер Ной заявил, что выход из ДРСМД повысит угрозу ядерной войны.

«Президенту США, как кажется, все равно, что он оставляет после себя из-за национальных односторонних шагов огромную груду осколков», – отметила в свою очередь эксперт по вопросам обороны парламентской фракции «зеленых» Агнешка Бруггер.

В то же время Британия поддержала США, а НАТО заявило об ответственности России за это решение.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом заявлении.