НАТО обвинило Россию в намерении США выйти из ДРСМД

Ответственность за решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России, заявили в пресс-службе НАТО.

«Союзники в НАТО неоднократно высказывали озабоченность недостатком соблюдения Россией ее международных обязательств по ДРСМД, подписанному США и Советским Союзом в 1987 году. На саммите НАТО в июле союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений», – передает ТАСС слова представителя НАТО.

При этом представитель альянса не стал отвечать на вопрос о влиянии действий Вашингтона на безопасность стран НАТО и их граждан.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого заявления.

Россия подчеркивает, что исполняет договор о РСМД, в то время как США его нарушают, хотя и обвиняют в это российскую сторону.