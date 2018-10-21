Косачев рассказал о катастрофических последствиях выхода США из ДРСМД

Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев прокомментировал решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, отметив, что оно отразится и на перспективах продления договора о стратегических наступательных вооружениях.

«Ядерная держава, один из двух участников одного из основополагающих соглашений в сфере стратегической стабильности, в одностороннем порядке его уничтожает. Если это действительно произойдет, последствия и правда окажутся катастрофическими», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что США теперь смогут размещать запрещенные договором ракеты наземного базирования дальностью до 5,5 тыс. км вблизи от российских границ. Для России откроется аналогичная возможность, отметил он.

«Но об обеих перспективах даже подумать страшно, Карибский кризис в памяти. Причем, в отличие от 1987 года, речь пойдет не о Германии и Нидерландах, а о Польше и странах Балтии, а это плюсом в сотни километров с точки зрения угроз для территории нашей страны», – заявил он.

Еще хуже, считает он, тот факт, что прекращение действия ДРСМД «уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях», действие которого заканчивается в 2021 году.

«А там и до разрушения системы договоренностей о нераспространении ядерного оружия рукой подать. Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия», – заявил он.

Он заметил, что претензии России к США по несоблюдению ДРСМД носят конкретный и содержательный характер, а американские – абстрактный.

«Если вчитываться в достаточно противоречивый текст заявления Трампа (так, как он изложен американскими журналистами, первоисточника не вижу), там появляется существенное «если». Американцы не выйдут из ДРСМД, если Россия и Китай согласятся его модернизировать. В части России это либо незнание Договора, либо игра на публику: 16-я статья прямо предусматривает, что «Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору». Эта возможность на столе, она подлежит обсуждению. Однако никаких предложений на этот счет американцы нам, насколько мне известно, не передавали», – заявил он.

Косачев добавил, что с Китаем ситуация «удивительнее», так как у них есть запрещенные договором ракеты, в связи с чем президент Владимир Путин в 2007 году предлагал сделать его универсальным, но в США так и не отреагировали.

«Напомню, что 15-я статья Договора предусматривает односторонний выход из него, но по исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок. Пока официальных шагов на этот счет не сделано, что по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели чем свершившимся юридическим актом», – заявил он.

Косачев предположил, что США ищут возможности для разрушения выработанной в годы «холодной войны» системы договоренностей по балансу ядерных сил в мире, так как Вашингтону «более не нужен баланс сил». Действия США он назвал «односторонней агрессией».

Напомним, накануне президент США Трамп объявил, что США выйдут из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД объясняла, кто убеждает Трампа отказаться от ДРСМД и СНВ-3.