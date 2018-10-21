Британия поддержала США в вопросе о выходе из ДРСМД

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о непоколебимой поддержке Лондоном Вашингтона в случае его выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Конечно, наш близкий и долгосрочный союзник – США, и мы будем абсолютно непоколебимы в поддержке США в отстаивании их четкой позиции о том, что России нужно соблюдать обязательства по соглашению, которое она подписала», – передает его слова РИА «Новости».

Уильямсон заявил, что Россия якобы не соблюдает ДРСМД и превращает это соглашение «в насмешку».

В то же время он высказался за сохранение соглашения.

«Но для этого требуется, чтобы две стороны были ему привержены, а сейчас мы видим, что одна сторона его игнорирует. Его нарушает Россия, России нужно навести у себя порядок», – добавил Уильямсон.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о намерении САШ отказаться от ДРСМД и СНВ-3.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что заявление Трампа похоже на шантаж, но у выхода США из договора могут быть катастрофические последствия.