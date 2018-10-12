Путин высказался о трагедии в Керчи и о тех, кто «сдохнет»

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют». Так Владимир Путин высказался на тему возможного ядерного удара по России – и ответного удара России. Кроме того, на сессии дискуссионного клуба «Валдай» он прокомментировал трагедию в Керчи и ряд других важных вопросов.

О ситуации в Керчи

В начале выступления Путин рассказал о том, что, на его взгляд, стало причиной трагедии в Керчи.

- Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что созданы целые сообщества. Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев. Это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире.

Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода, - заметил Путин.

По его словам, в нашей жизни есть место и настоящему героизму: это, на его взгляд, защита цивилизации от язв сегодняшнего дня, в том числе от терроризма.

О борьбе с терроризмом

Он подчеркнул, что победить терроризм можно только действуя сообща, однако пока совместная работа не удается.

«Если постараться прямо ответить на ваш вопрос: «Мы добились результатов, которых хотели добиться, начиная с тех печальных, трагических событий, свидетелями и участниками которых мы были в середине 90-х, в начале 2000-х годов?». В основном – да, конечно.

Давайте вспомним, мы очень быстро забываем плохое, хочется думать только о хорошем. Тогда на территории России шла гражданская война.

Она не носила глобального, общенационального характера, но это были боестолкновения, прямая война», – заметил Путин.

Он отметил, что Россия избавилась от такой ситуации, но не избавилась от терроризма как такового в целом. Путин заявил о важности работы в Сирии в этом смысле, так как иначе в этой стране произошла бы «полная сомализация».

«И мы своими действиями в значительной степени эту опасность предотвратили, безусловно, потому что нанесли огромный урон террористам на этой территории. Большое их количество уничтожено, некоторые из них, слава богу, отказались от дальнейшей деятельности подобного рода: сложили оружие, разуверились в тех принципах, которые они считали правильными. Это все я бы поставил на первое место», – заявил президент.

Об отношениях с Трампом

«Были ли вредными или полезными наши встречи с президентом (США Дональдом) Трампом? Считаю, что, несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они все-таки, скорее, были позитивными, чем негативными. Почему? Потому что мы видим, что там происходит. Конечно, видим, мы же читать умеем, читаем, смотрим на то, что происходит там на внутриполитической площадке.

Все-таки лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться, не переставая.

А внутриполитически, наверное, лучше не стало в Соединенных Штатах от наших встреч. Наверное, потому что, повторяю, это кто-то пытается все время использовать во внутриполитической борьбе», – отметил Путин, говоря об отношениях с США.

Он добавил, что Трамп все-таки настроен на стабилизацию российско-американских отношений. При этом Путин заявил, что мнение о Трампе как о человеке, который слышит только себя, неверно.

«Может быть, с кем-то он так себя и ведет – они сами тогда в этом виноваты. У нас с ним нормальный, вполне профессиональный диалог. И конечно, он слышит. Не просто слышит, я вижу, он реагирует на аргументы собеседника. Он может с чем-то не соглашаться так же, как и я с ним не соглашаюсь в чем-то. У нас разные взгляды на некоторые вещи, разные подходы, но это нормальная дискуссия двух партнеров. Я не разделяю мнение тех, кто говорит, что он «токует, как тетерев» и не слышит никого. Это неправда», – заявил Путин.

О безопасности России

Ведущий пленарной сессии спросил у Путина, каких конфликтов сейчас боится Россия. На что президент ответил: «Никаких».

«Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, суверенитет – далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество, а у нас есть. С этим никто ничего не может поделать, и это вселяет в нас уверенность в том, что мы можем чувствовать себя спокойно», – заявил глава российского государства.

Он подчеркнул, что в мире в основе безопасности лежит ядерный потенциал, а Россия – одна из крупнейших ядерных держав.

«И вы знаете, я сказал об этом публично, как ответ на строительство ПРО Соединенных Штатов мы совершенствуем свои ударные комплексы. Причем у нас на вооружении уже стоят некоторые, некоторые будут поставлены в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы. Я имею в виду систему «Авангард». Мы точно совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года только, испытания начать, а у нас на вооружении стоит это высокотехнологичное, современное оружие. И поэтому мы в этом смысле чувствуем себя уверенно», – заявил Путин.

О Крыме

Президент также объяснил, почему Крым был и останется российским.

«Не потому, что мы пришли и что-то схапали. Даже те, кто будет со мной спорить, – спор-то заходит моментально в тупик. Здесь же все демократы. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется, эта власть народа? С помощью референдумов, выборов и так далее.

Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали: хотим быть независимыми, следующий шаг – хотим быть в составе Российской Федерации. Напомню в сотый раз, в Косово не было референдума, только парламент проголосовал за независимость, – и все», – заявил он.

О Путине-националисте

Путину напомнили о его словах, сказанных в 2014 году, что он самый большой националист в России.

«Я сейчас скажу, что я имел в виду. Ведь националисты о чем все время говорят, что они выпячивают, чем они козыряют? Они говорят, что они самые лучшие защитники интересов того или другого этноса, того или другого народа, той или другой нации. А Российская Федерация, Россия изначально, с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство. Эта русская нация не существовала вечно, она была образована из различных славянских племен. Не было же русских на каком-то этапе, а потом начали формироваться: на основе общего рынка, власти князя, единого языка и потом единой веры складывалась русская нация. Но она складывалась из различных племен. А потом, когда государственность начала складываться, первичная форма российской государственности, там же очень много было финно-угорских народов. Ведь сейчас мы находим материальные свидетельства того, что финно-угорские народы жили даже в центре европейской части сегодняшней России, а не только в Приладожье», – заявил Путин.

По его словам, Россия складывалась как многонациональное государство, а потом уже и как многоконфессиональное, и оно остается устойчивым прежде всего из-за того, что «изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий».

«Это основа существования России. И если мы хотим, чтобы Россия сохранялась такой, развивалась, укреплялась, а государствообразующим народом, безусловно, является русский народ, то в интересах русского народа сохранение этой страны.

А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ»,

– заявил он.

По его словам, единомышленников у него – таких же «националистов» – почти 146 млн человек.

О ядерном оружии

Путин отметил, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, концепция России – это ответно-встречный удар.

«Когда мы убеждаемся (а это все происходит в течение нескольких секунд), что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Ну да.

Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют»,

– заявил он.

О своем воспитании

«Вы знаете, нас, когда я только пришел на работу после университета в органы безопасности и потом в разведку, всегда соответствующим образом воспитывали: если взялся за какое-то дело, какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Или берешься, и тогда уже ты должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно, оценивая все риски нужно действовать, но тогда ты не должен думать о личном самосохранении. Это чрезвычайно важная вещь, особенно для людей, на которых лежит бремя ответственности за своих соплеменников, за миллионы сограждан», – рассказал Путин.

По его словам, страх – это плохой способ управления, очень ненадежный. «Самый лучший способ управления, если иметь в виду контакт с обществом, – это убеждение и позитивная, положительная мотивация», – отметил президент.

О мировой экономике

Обсуждая ситуацию в мировой торговле с представителем Китая, Путин заметил, что торговые войны опасны для мировой экономики.

«Сейчас обмен ударами между Штатами и Китаем где-то по 500 млн долларов стоит, около 500 млн долларов. А если это будет продолжаться, это будет уже 1,5 трлн, это уже заметная величина, по-моему, 0,4% для мировой экономики. Это будет одной из причин дальнейшей посадки мировой экономики, это на всех отразится, и в этом никто не заинтересован», – заметил Путин.

Он также прокомментировал ситуацию с разговорами об отказе от доллара. «Я говорил недавно, что наши американские друзья режут сук, на котором сидят. Потому что

они подвергают сомнению надежность доллара как универсального инструмента в международных расчетах. Это, повторю еще раз, на мой взгляд, типичная ошибка империи.

Почему? Потому что империя всегда думает, что она может допустить какие-то ошибочки, она может пойти на какие-то издержки, потому что ее мощь такова, что это ничего не значит», – заявил президент.

Об Украине

На пленарной сессии Путин заявил, что Украине осталось «торговать» только русофобией и антироссийскими настроениями, так как других товаров не осталось из-за развала промышленности.

Также он пожелал украинским властям не повторить пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, из-за которого страна лишилась части территорий.

«Мы с вами знаем, что самая острая проблема – это, конечно, кризис в Донбассе. И думаю, что многие со мной согласятся: с помощью организации террористических актов, убийств людей, которые выбрали население для руководства этими регионами, со стороны спецслужб Украины – самый плохой способ наладить отношения с этими территориями», – заметил Путин.