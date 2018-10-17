Эксперт описал вероятный сценарий войны между Китаем и США

«Американо-китайский конфликт – это конфликт о будущем мирового устройства, конфликт по вопросу сохранения американской гегемонии», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. Он счел весьма вероятным сценарий войны между двумя супердержавами, поводом для которой может стать ситуация вокруг Тайваня.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт Василий Кашин полагает, что Тайвань может стать причиной развязывания полномасштабной войны между Китаем и США. Дело в том, что у Китая есть такое понятие, как коренные интересы, согласно которым Пекин не может идти на значимые уступки.

«Территориальная целостность и воссоединение родины, то есть воссоединение Тайваня с материком – это один из коренных интересов. Все американо-китайские отношения базировались на трех базовых коммюнике 70-80-х годов, которые фиксировали набор обязательств по отношению к Тайваню. Эти обязательства нарушаются все в большей степени», – говорит Кашин, подчеркивая, что одно из них касается нарушения запрета на поставку Тайваню вооружений.

Проблема обостряется и по той причине, что новые поколения на Тайване не считают себя китайцами и это затрудняет реализацию стратегии Пекина «по мягкому присоединению Тайваня». К тому же Америка, подчеркнул эксперт, активизирует военные связи с Тайванем и повышается вероятность того, что мягкая (политическая) стратегия КНР по воссоединению острова зайдет в тупик. А если в Тайване придут к власти более радикальные политики, то «все это придется решать военным путем».

По словам Кашина, существует множество теоретических сценариев войны США с Китаем, но наиболее вероятным он назвал всплеск на Тайване неприемлемых для Китая политических событий, что послужит поводом для вторжения. В ответ США могут попытаться быстро стянуть силы и вмешаться в конфликт, а «дальше все зависит от того, успеют ли китайцы занять остров до того, как американцы стянут в регион достаточные силы».

«Поскольку мощь Китая постоянно растет, а силы США размазаны по всему миру, баланс сил постепенно смещается в пользу Китая», – пояснил Кашин.

По его словам, битва за Тайвань не обойдется без массового применения ракет «поверхность-поверхность» и последующих воздушных и морских сражений. «После того как китайцы захватят господство в воздухе, в дело вступит флот. Главным образом в конфликте будут задействованы ракетные войска и флот. Они являются для китайцев приоритетными. Сухопутные войска в последние десятилетия развиваются в последнюю очередь», – пояснил эксперт.

При этом возникает вероятность применения какой-то из сторон ядерного оружия. «Поскольку китайцы более слабая ядерная держава, первыми идти на эскалацию явно не в их интересах. А относительно американцев мы ни в чем не можем быть уверены. Известны примеры, когда они рассматривали возможность применения ядерного оружия в условиях, когда обычные боевые действия идут в нежелательном направлении. Даже во время войны во Вьетнаме они рассматривали такую возможность», – отметил Кашин.

Говоря о последствиях войны США и Китая, эксперт предположил, что в случае проигрыша Вашингтон перестанет быть мировым лидером и Пекин получит часть его влияния. «Если США выиграют, то сохранят свое положение и тогда уже Китай столкнется с внутренними проблемами. Американо-китайский конфликт – это конфликт о будущем мирового устройства, конфликт по вопросу сохранения американской гегемонии», – подытожил Василий Кашин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил о высокой вероятности того, что через 15 лет Соединенные Штаты будут находиться в состоянии войны с Китаем.

А о готовности Пекина заплатить любую цену ради защиты территориальной целостности страны и для отражения попыток отделить Тайвань, ранее на этой неделе говорил министр обороны Китая, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ.

Китай недавно резко отреагировал на заключение оборонного контракта между Тайванем и США в конце сентября, пообещав защищать суверенитет и территориальную целостность страны.