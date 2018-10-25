Китай пообещал заплатить любую цену для недопущения отделения Тайваня

Министр обороны Китая, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ заявил о готовности Пекина заплатить любую цену ради защиты территориальной целостности страны и для отражения попыток отделить Тайвань.

«Если кто-либо, когда-либо попытает отделить Тайвань от Китая, китайские вооруженные силы предпримут решительные действия. И мы заплатим любую необходимую цену», – заявил китайский министр обороны на церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Китай резко отреагировал на заключение оборонного контракта между Тайванем и США в конце сентября, пообещав защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Отметим, официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году. В середине марта Пекин выразил Вашингтону протест в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайванем и США.