Китай разозлился из-за оборонного контракта США и Тайваня

Госдеп США одобрил поставку запчастей для военных самолетов Тайваню, который Китай считает своей территорией, что вызвало негодование со стороны Пекина, сообщают СМИ.

В Пентагоне заявили, что продажа Тайваню запчастей для самолетов «будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов», улучшив обороноспособность получателя, который остается «важной силой для политической стабильности и военного баланса» в регионе, передает Reuters.

Однако в МИД Китая заявили, что этот контракт является серьезным нарушением международного права и наносит ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая. Пекин решительно выступил против запланированных продаж оружия, направив США «суровые представления».

Китай также настоятельно призвал Вашингтон отказаться от запланированной продажи и прекратить военные контакты с Тайванем. Минобороны Китая отдельно выступило с заявлением, осудив планы по продаже запчастей, добавив, что китайские военные имеют «твердую и непоколебимую» решимость защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

В то же время администрация Тайваня поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку и заявила, что остров будет продолжать «поддерживать тесную связь и сотрудничество» с Вашингтоном в том числе по вопросам безопасности.

США должны поставить за 330 млн долларов запасные части для F-16, C-130, F-5.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году. В середине марта власти Китая направили США ноту протеста в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайванем и Вашингтоном в обход Пекина. В феврале 2017 года американский президент Дональд Трамп согласился уважать политику «единого Китая», а уже в июне того же года Китай заявил протест США по поводу планов продавать оружие Тайваню.