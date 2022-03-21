Минобороны: Более 65 иностранных судов заблокированы Украиной в ее портах

Экипажи 67 судов из 15 государств заблокированы в морских портах Украины из-за минной опасности, созданной киевскими властями, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных государств», – цитирует его ТАСС.

По его словам, несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6825 граждан из 23 иностранных государств, которые волею судьбы оказались в это непростое время на территории Украины.

Ранее Мизинцев сообщил, что неонацисты на Украине продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая 6838 иностранных граждан из 18 государств.

С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, Россия 21 марта с 10.00 мск решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

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