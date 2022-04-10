Определилась главная награда для участников спецоперации на Украине

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10 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:51  |  vz.ru
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Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
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Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

Армия Украины убивает соотечественников с ведома Зеленского Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
В результате удара ВСУ ракетой по Краматорску погибло более 50 человек, среди них пятеро детей. Ранее такой же «Точкой-У» был обстрелян Донецк. Жителей Мариуполя и других городов Донбасса украинская армия использует как живой щит. Даже киевлян офис президента оставил в заложниках и не предупредил о приближении войск РФ. Почему Зеленский с такой легкостью жертвует своими согражданами? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Как город атомщиков Запорожской АЭС справляется с нештатной ситуацией

Порядок в Энергодаре и окрестностях Запорожской АЭС поддерживают российские военные Юрий Васильев
Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС работает в штатном режиме благодаря слаженным действиям российских войск и персонала станции. Кто и как обеспечивает работу станции и жизнь города-спутника Энергодара после бегства украинских властей выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Постмодернизм закончился 24 февраля 2022 года

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
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Как сделать патриотами «мастеров культуры»

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Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...
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Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
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    Определилась главная награда для участников спецоперации на Украине

    «За отвагу» – настоящая солдатская медаль
    		   10 апреля 2022, 20:20
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    У каждой войны свои герои и свои награды. В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». Почему именно она?

    Медаль «За отвагу», учрежденная еще в 1938 году, осталась одной из немногих воинских наград, которая сохранилась в России после 1991 года практически в неизменном виде. С аверса убрали в нижней части надпись «СССР», оставив силуэты трех истребителей И-16 и танка Т-35.

    Незначительно изменился и статут самой медали, где основным поводом для представления остались «личное мужество и отвага». Ее значимость определяется и тем, что она носится на левой стороне груди и располагается после медали ордена «За заслуги перед Отечеством», при ее наличии.

    Среди военнослужащих медаль «За отвагу» считается наиболее почетной и уважаемой – «Отвагу» просто так не дают, и опытный взгляд сразу вычислит в наградном «иконостасе» на кителе или пиджаке серую «колодку» с синими окантовками по бокам. Это отличительный знак того, что человек получил награду в бою или в мирное время при особых обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и проявленном при этом героизме.

    Первыми награжденными медалью «За отвагу» в 1938 году стали пограничники, задержавшие группу диверсантов у озера Хасан. В том же году за мужество и героизм в боях на Халхин-Голе этой награды было удостоено свыше 1300 военнослужащих Красной армии. Список награжденных пополнился после Советско-финской войны 1939 года – их было уже около 27 тысяч.

    «Это самая ценная, настоящая солдатская заслуга, – рассказывал мой дед Максим Петрович Мельник, начавший войну сержантом-артиллеристом в Финляндии и дошедший до Праги в 1945 году. – Не помню даже как вручали, с тяжелым ранением лежал в госпитале, но как увидит кто «Отвагу», сразу говорит: «Да ты у нас герой», будто другие ордена не в счет».

    За время Великой Отечественной войны медалью «За отвагу» было удостоено более четырех миллионов человек, и она считалась одной из самых почитаемых наград. Уникальным стал случай награждения шестью медалями «За отвагу» одного человека – сержанта медслужбы Семена Грецова, который вынес с поля боя, под обстрелом противника, более 130 красноармейцев и командиров. Еще 14 человек были удостоены пяти медалей «За отвагу», в основном рядовые и сержанты. Отсюда и пошло название «солдатская медаль». За личное мужество и героизм в боях ей награждались и офицеры, большей частью младшего командного состава, принимавшие личное участие в боевых действиях.

    А еще медаль «За отвагу» была практически единственной, которой награждались бойцы штрафных рот и батальонов, как правило, при ранении, что давало им право вернуться после излечения в состав действующей армии. Как в известной песне Владимира Высоцкого «Штрафные батальоны»: «И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь «За отвагу».

    В мирное время медаль «За отвагу» вручалась крайне редко – это медаль войны. Наиболее массовые награждения ей пришлись на войну в Афганистане, но и там число награжденных было не столь велико. Солдатам большей частью давали медаль «За боевые заслуги», офицерам – ЗСР, орден «За службу Родине», наиболее отличившимся в ходе боевых действий – ордена Красной звезды и Красного знамени.

    «Медаль «За отвагу» считалась особым отличием для военнослужащих, – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран-афганец, экс-депутат и сенатор Франц Клинцевич. – К ней представляли за реальные подвиги, личный героизм, за ранение в боевых условиях при выполнении особо сложных задач. Честно скажу, мне как кавалеру двух орденов Красной звезды, полученных в Афгане, награда медалью «За отвагу» была бы не менее почетной, но офицеров к ним представляли крайне редко».

    Отец Константин, в миру Константин Геннадьевич Волков, настоятель храма Крестовоздвижения в подмосковной деревне Дарна, служил военную службу в Афганистане младшим сержантом в 781-м отдельном разведбате. В начале той войны, а она для него пришлась на 1981-1983 годы, награды вручались редко и за какие подвиги разведчик Волков был удостоен медали «За отвагу», отец Константин распространяться не любит. «Доблестная награда, хорошо, что ее сохранили в российском воинстве. Свою берегу с благодарностью к живым и с памятью о погибших», – говорит он.

    Пятидневная война по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года отметилась своими наградами, среди которых присутствовала и медаль «За отвагу», правда, в незначительных количествах, большей частью это были ордена Мужества. Такая же тенденция сохранилась и в Сирии, где участие в боевых действиях принимает российский вооруженный контингент. Помимо званий Героя России, наиболее распространенными наградами там являются медали «Участнику военной операции в Сирии» и ордена Мужества.

    Специальная военная операция на Украине отмечена в части награждения ее участников возобновлением массового награждения именно медалью «За отвагу». В списках поощряемых военнослужащих за мужество в большей степени присутствует именно эта награда. Предположение в такой популярности вряд ли связано с латинской буквой Z, которая наносится для распознания российской боевой техники, но что-то символичное с «За отвагу» в этом есть.

    Сейчас уже около четырех тысяч российских военнослужащих, участвующих в СВО на Украине, удостоены высоких государственных наград. И наиболее часто упоминаемой стала именно медаль «За отвагу». Их вручали отличившимся в боях бойцам и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, другие генералы – заместители министра, командующие военными округами, одно из последних награждений провел командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

    Не далее как сегодня, в воскресенье, 10 апреля, по официальному сообщению Минобороны России, замминистра обороны Дмитрий Булгаков также вручал государственные награды раненым российским военнослужащим. Среди них особенно отмечены орден Мужества и медаль «За отвагу».

    Награждения большей частью производятся в военных госпиталях – ордена и медали достаются бойцам кровью, многие из них получили ранения в боях. Зачастую с формулировкой «получил ранение, но из боя не вышел». Как, к примеру, у гвардии младшего сержанта Александра Голубева или командира взвода десантников гвардии старшего лейтенанта Валерия Жукова, многих других военнослужащих.

    Среди награжденных медалью «За отвагу» есть не только солдаты и сержанты, но и офицеры, проявляющие личную смелость и решительность в ходе боевых действий, умелую организацию подчиненных. Среди тех, чей героизм отмечен этой медалью, есть и девушки-военнослужащие. Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова под ураганным огнем оказывала помощь раненым солдатам и офицерам, лично вынесла из-под обстрела троих военнослужащих. При оказании медицинской помощи одному из бойцов закрыла его своим телом – и сама получила осколочное ранение. Не меньший героизм проявила и лейтенант Мария Мирошниченко, которая также вынесла с поля боя четырех солдат, а сама была ранена. Медали «За отвагу» им вручил лично Сергей Шойгу.

    «Не умаляя героизм кавалеров орденов Мужества и других наград, можно заметить, что именно медаль «За отвагу» стала основной и наиболее массовой степенью отличия российских военных в ходе СВО, – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Зимовский. – Это не случайно. В первую очередь эта награда ассоциируется с Великой Отечественной войной, с борьбой с фашизмом, с национализмом и бандеровщиной на Западной Украине.

    Сейчас награждений удостаиваются именно солдаты передней линии соприкосновения, те, кто непосредственно участвует в боевых действиях. Поэтому именно им дают награды. Время поощрения военачальников наступит чуть позже, после достижения масштабных результатов спецоперации. А «Отвага» сейчас самое то, чтобы оценить и отметить подвиг простого солдата и офицера».

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