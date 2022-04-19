Ходаковский указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине

«По всей линии фронта идет активизация боевых действий. По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс».

«Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.

По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.

При этом, говоря конкретно о Мариуполе, Ходаковский заверил, что сейчас в приоритете завершение ранее поставленных задач, касающихся полного освобождения города от сил ВСУ и нацбатов. «У нас тут есть своя задача, и пока мы ее не закончим, на другое направление мы не перебросимся», – заключил собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.

В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.

Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.

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