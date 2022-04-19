Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Взгляд
19 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 00:46  |  vz.ru
Разделы

Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

Российский уголь больше не нужен Евросоюзу Сергей Бобылев/ТАСС
Польша стала первой страной, полностью отказавшейся от импорта угля из России. В ближайшие месяцы так же планируют поступить и другие страны Евросоюза. Однако где они найдут сколько-нибудь равноценную замену, сколько она будет стоить – и чем все это обернется не только для Европы, но и для других регионов мира? Подробности...
Перейти в раздел…

У украинских националистов нет будущего в Харькове

Вандалы из «Азова» действовали максимально грубо кадр из видео
В Харькове неонацисты из «Азова» снесли памятник Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Сразу после Майдана «украинские патриоты» начали непримиримую борьбу с Жуковым. Бюст военачальника уже сносили, а проспект его имени был переименован. Однако жители Харькова находили силы восстановить память о том, кто почти 80 лет назад освободил город и добыл победу над нацизмом. Сохранят ли харьковчане верность своей общей с Россией истории? Подробности...
Перейти в раздел…

«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
Перейти в раздел…

Новой угрозой Зеленскому становится женщина

Оксана Марченко надеется не на лидера своей страны, а на лидеров других стран Алексей Голенищев/ТАСС
Серию обращений к мировым лидерам выпустила Оксана Марченко, жена захваченного киевскими властями украинского олигарха Виктора Медведчука. Она требует повлиять на президента Украины Зеленского – с тем, чтобы ее муж был в итоге отпущен. Сам факт появления этой женщины в публичном поле может означать гораздо больше, чем просто заступничество за близкого человека. В том числе с точки зрения судьбы всей Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

России нужно импортозамещение сознания

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Британия возглавила стаю европейских гиен

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Благодаря своей системной русофобии и опираясь на восточноевропейских сателлитов США, Лондон стал одним из главных игроков против России. Да, впрочем, всегда и был. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

России отведена роль вершителя справедливости

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
Перейти в раздел…

Как Украина унижает Германию

Рекордное обнищание в США

Сбежавшая оппозиция против российского флага

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
  • Да, и уже помогаю

  • Да, хотелось бы, но не знаю, как это сделать

  • Нет
Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали»
    Командир батальнона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали» Путин заявил о предстоящем индексировании соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетников Власти Грузии отказались переносить празднование Дня Победы на 8 мая Пасхальный кролик напугал Байдена
    ВКС уничтожили завод по ремонту «Точек-У» в Днепропетровске Пентагон пообещал обучить солдат ВСУ стрельбе из американских гаубиц Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии Стала известна дата открытия авиасообщения между Москвой и Кабулом
    Посольство РФ призвало Эстонию наказать осквернивших Бронзового солдата в Таллине В Бундестаге заявили о нападках на граждан российского происхождения в Германии Сирия направила письмо в ООН о военных преступлениях США в Ракке Умер режиссер Леонид Хейфец

    центр логистики


    ВКС уничтожили поступившие от США и Европы вооружения для Украины

    капитан третьего ранга


    Командир БДК «Цезарь Куников» погиб в ходе спецоперации на Украине

    показания пленного


    Наемник из Британии рассказал об издевательствах над мирными гражданами бойцов ВСУ

    Видео

    энергетический кризис


    Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

    памятник Жукову


    У украинских националистов нет будущего в Харькове

    жена Медведчука


    Новой угрозой Зеленскому становится женщина

    выборы во Франции


    Россия ждет от Ле Пен три главных слова

    Необдуманные заявления


    Слова об украинской спецоперации разоряют Прибалтику

    системная русофобия


    Геворг Мирзаян: Британия возглавила стаю европейских гиен

    новая действительность


    Вадим Трухачёв: России нужно импортозамещение сознания

    моменты истории


    Ольга Андреева: России отведена роль вершителя справедливости

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?

    Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

    Российские части применят в Донбассе запутывающую ВСУ тактику
    		   19 апреля 2022, 00:05
    Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина заявила о потере небольшого городка в Луганской области - районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной невозможны дальнейшие действия войск по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение?

    В понедельник украинские власти заявили о потере города Кременная  на северо-западе Луганской области. Сначала об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Позже глава украинской Луганской областной военной администрации (контролирует менее 10% территории Луганщины, пока не занятых Народной милицией ЛНР и российскими военными) Сергей Гайдай признал, что после уличных боев ВСУ потеряли контроль над городом, сообщил портал «Военное обозрение».

    «Штурм Кременной – это начало большого наступления в Донбассе, – уверен политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов. – Этот город – один из опорных пунктов, взять который необходимо для окружения донбасской группировки ВСУ. Это часть будущего «котла». Так что взятие российскими войсками Кременной – крайне важный этап».

    Эксперт напомнил, что в последние дни участились атаки российской авиации и артиллерии по позициям донбасской группировки ВСУ. «Это и была подготовка к нынешнему наступлению. Теперь же, судя по всему, началось движение ударных групп, которые должны «проламывать» оборону, занимать ключевые населенные пункты, которые находятся вдоль дорог или расположены на доминирующей высоте, как, например, город Изюм», – указал Баширов.

    По мнению собеседника, сразу после перекрытия всех дорог уже можно будет считать, что кольцо замкнуто, хотя у противника останется еще возможность просачиваться через кольцо по бездорожью, по полям. «Но что касается полей, то там должны быть выставлены тактические группы, которые наблюдают за перемещением пехоты. Также надо готовиться к тому, что ВСУ будет проводить контрудары по занятым российскими военными городам», – считает аналитик.

    В целом, предполагает Баширов,

    ВС РФ понадобится от 10 до 14 дней, чтобы замкнуть вокруг донбасской группировки украинских войск устойчивое кольцо, способное отражать контрудары изнутри и снаружи.

    «Так же было и в Мариуполе, когда наше эшелонированное окружение выдержало удары, как со стороны самого Мариуполя, так и со стороны Николаева», – напомнил он.

    Кременная – 18-тысячный населенный пункт, находящийся примерно в 10 км от Рубежного, входит в Северодонецко-Лисичанскую агломерацию, за которую в последнее время шли активные бои между ВСУ и войсками ЛНР. В украинских изданиях появились сообщения о том, что после взятие Кременной российская армия получает возможность выйти в тыл украинским войскам, которые сосредоточены в треугольнике Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. По самым скромным оценкам, в этом районе находится около 10 тысяч украинских военных и боевиков нацбатов. Выход в тыл к ВСУ в Северодонецке осложнит положение украинских войск на этой территории, так как вырисовывается перспектива взятия этих сил в кольцо.

    Одновременно в нескольких российских Telegram-каналах, со ссылкой на очевидцев, появились сообщения об авиационных и артеллерийских ударах по украинским позициям у Славянска и на горе Карачун под Краматорском.

    «Там светопреставление, я такого грохота не слышал вообще никогда»,

    – передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» слова жителя Донецка. Источник в Луганске одновременно сообщил о «работе чего-то очень тяжелого залпового».

    Действия, похожие на подготовку к наступлению, отмечаются в центральных районах ДНР, там где линия фронта по-прежнему проходит вдоль прежней линии соприкосновения – по окраинам Донецка, Макеевки и Горловки. Ранее сообщалось о том, что несколько российских штурмовиков Су-25СМ3 в течение длительного времени атаковали украинские окопы и блиндажи в районе Марьинки к западу от Донецка. После этого была нанесена серия ударов из ствольной и реактивной артиллерии. Затем последовал длительный обстрел позиций ВСУ из десятков минометов, причем с различных направлений.

    Судя по данным из открытых источников, российские военные  ведут операцию по подавлению украинских огневых точек на участке Авдеевка-Красногоровка к северо-западу от Донецка. Сообщается, что ВКС авиабомбами крупного калибра уничтожила огневые точки, позиции и коммуникации ВСУ и нацбатов, созданные в терриконах. Таким образом, противник потерял возможность использовать часть коммуникаций к западу от поселка Пески – пригорода Донецка, находящегося на линии фронта рядом с разрушенным донецким аэропортом.

    Если верить сводкам украинского Генштаба, российские войска в понедельник также начали наступательные и штурмовые действия в Донецком и Слобожанском (территория Харьковской области и ЛНР) районах. Украинская сторона утверждает, что при этом на слобожанском направлении группировка ВС России продолжает частично блокировать Харьков, в то время как в Мариуполе российские войска «готовятся занять морской порт». Последняя информация не соответствует действительности, так как мариупольский порт уже перешел под контроль войск России и ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обе стороны готовились к «битве за Донбасс» на протяжении нескольких недель. Еще в начале апреля огромные колонны российских войск выводились из-под Киева в направлении на Сумы и Харьков, в том числе и на позиции за Изюмом. Россия перемещала силы на то направление, которое считалось главным – для окружения донбасской группировки ВСУ. Примечательно, что и украинские войска вели зеркальную перегруппировку. Из района Киева боеспособные части выводились в направлении Днепропетровска.

    Само наступление в Донбассе пройдет не по канонам, чтобы украинский Генштаб не смог его предугадать, предполагает бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. «Не будет классического наступления, когда применяется артиллерия на расстоянии сотен километров по фронту, а потом в бой вступают танки, самолеты и так далее. Скорее всего, произойдет все в такой форме, которой мы еще не видели. Точечные ракетные удары будут выводить из строя узловые объекты, штабы ВСУ. Потом, условно говоря, танки пойдут влево, пехота – вправо, авиация будет кромсать с флангов. Все будет закручено так, что украинские офицеры не успеют сообразить, что происходит», – пояснил Хатылев газете ВЗГЛЯД.

    По словам собеседника, ВСУ, как и немцы во Вторую мировую войну, привыкли считать, что российские военные действуют шаблонно. «Есть классика построения военных операций, но в нынешнее время она уже не столь эффективна. Нужно понимать, что есть новые виды вооружений, средства дальнего и ближнего боя. Кроме того, нам нужно максимально беречь свою живую силу. Поэтому взамен будет максимально использоваться техника и авиация», – добавил аналитик.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •