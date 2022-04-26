Россия начала военную операцию против железных дорог Украины

Российское высокоточное оружие поразило несколько стратегически важных узлов украинских железных дорог к западу от Киева. Поток натовской летальной помощи, который шел эшелонами из Польши, если не встал, то серьезно нарушен. О том, что оружие и боеприпасы для группировки ВСУ в Донбассе идут, в том числе и по железной дороге, было известно давно. Почему решение нанести удары по железнодорожному сообщению было принято только сейчас?

Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть тяговых подстанций на железнодорожных станциях Украины, «через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск в Донбассе». Об этом в понедельник сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Поясним – тяговые подстанции железной дороги предназначены для распределения энергии, в том числе для питания электроподвижного состава.

По информации Конашенкова, удары нанесены по станциям: Красное и Ковель (Львовская железная дорога), Здолбунов (станция в Ровенской области), Жмеринка и Коростень в Житомирской области и Жмеринка в Винницкой (Юго-Западная железная дорога).

В данном случае, все ракетные удары были нанесены по объектам железнодорожной инфраструктуры западнее Киева. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ранее неоднократно указывалось, что оружие и боеприпасы из стран НАТО поставляются с логистических складов на территории Польши и далее перевозятся через западную границу Украины, в том числе железнодорожным транспортом.

«Мы ранее не наносили ударов, потому что украинцы перевозят военную технику из США и Евросоюза пассажирскими составами. Украинцы взяли себе такую хитрость: электричка, пассажирский вагон - и к нему прицеплена платформа с техникой. Мы ранее опасались, что Украина обвинит нас в уничтожении гражданского населения», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец.

Сейчас концепция поменялась, говорит Баранец. «Мы сейчас работаем по тяговым подстанциям, по тем объектам, где менее всего может пострадать мирное население. Сейчас началась железнодорожная война», – пояснил собеседник.

Как пояснил источник Telegram-канала «Блокнот перископа», скоординированные и адресные ракетных удары, были нанесены по узловым точкам. Так, тяговая подстанция Красное на Львовской ЖД отвечает собственно за подход к Львову и за развилку на Тернополь и Ровно.

После ударов с воздуха прекращено движение на нескольких перегонах по направлению на восток: Шепетовка – Казатин (из Хмельницкой в Винницкую область), Жмеринка – Казатин (территория Винницкой области), Казатин – Фастов (из Винницкой в Киевскую область). То есть, два магистральных хода на восток. Задержано порядка 25-30 пассажирских поездов и неизвестное число грузовых, несущих в том числе грузы для ВСУ, полагает автор Telegram-канала «Блокнот перескопа», аналитик по железным дорогам Сергей Сигачев. Таким образом, поток западных вооружений (в том числе тех, что перебрасывались на аэродром Жешув на юго-востоке Польши) и шел далее к театру военных действий, застопорился.

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По мнению Сигачева, до сего момента российское руководство не санкционировало удары по железной дороге, потому что ранее на Запад шли пассажирские эшелоны с беженцами с Украины. Сейчас пассажиропоток в западном направлении серьезно снизился – почти в 10 раз, но активнее пошел грузовой поток на Восток Украины.

Эшелоны, которые транспортируют грузы для ВСУ, тянут, в основном электровозы, отметил в YouTube украинский военный аналитик Юрий Подоляка. Поэтому вывод из строя тяговых электричеких станций имеет столь важное стратегическое значение. «Если российское командование продолжит наносить удары по украинским подстанциям, это может быть куда более эффективным решением, чем бить по железнодородным мостам», – отмечает Подоляка.

По мнению Сигачева, главная цель удара – не столько полное прерывание сообщений, сколько общее замедление движения и расстройство логистики снабжения украинской армии. Кроме того, вывод из строя тяговых подстанций принудит Украинские железные дороги («Укрзалызницю») к переходу с электровозов на тепловозы, которые используют ценное дизельное топливо. «К слову сказать, с тепловозами там очень сложно, их парк невелик и к тому же он очень «возрастной» в целом», – констатирует аналитик.

«Нельзя взять и перегнать на Украину европейские тепловозы», – в свою очередь отмечает Подоляка, напоминая о различиях железнодорожной колеи: на Украине «советская» – 1524 мм максимум, в Евросоюзе – 1435 мм. Добавим, что «пересадка» тепловоза с европейской на украинскую платформу подразумевает долгую стоянку, что также делает транспорт уязвимым для удара.

Сигачев приводит карту, на которой отображены тяговые подстанции, подвергшиеся атаке, а также ранее подорванные (причем, силами ВСУ) мосты, которые ещё не восстановлены, и обесточенные перегоны, где нет электрифицированного движения. «На какое-то время логистическая связность всей Украины грамотно разорвана надвое (с учетом неработающего до сих пор Полесского хода на севере)», – делает вывод Сигачев. «Полесским ходом» называют железнодорожную магистраль, идущую от Коростеня (Житомирская область) на Киев. На этой дороге расположены два ранее подорванных ВСУ моста – через реку Тетерев в Житомирской области и реку Ирпень в Киевской области.

«Мы сейчас работаем по тяговым подстанциям, по тем объектам, где менее всего может пострадать мирное население», – в свою очередь указывает Баранец.

Эксперт также не исключает, что в ближайшее время новой мишенью для ударов на Западной и Украине и в центре станут ключевые железнодорожные мосты. По мнению Баранца, разрушить мосты можно ракетными ударами, не прибегая к действиям бомбардировочной авиации. «Но перед подобными действиями Военно-космических сил нужны будут авиаразведка, корректировка огня между землей и воздухом», – указывает Баранец. Важнейшими объектами принято считать пограничный железнодорожный мост через Днестр в Винницкой области, мост через реку Стоход в Волынской области, подъемный мост около поселка Затока в Одесской области.

С точки зрения эксперта, основные удары следует наносить на территории Западной Украине, близ границ Польши, Венгрии и Словакии. «Главное – чтобы ракеты не попали на сторону этих европейских государств. Здесь все, как в хирургической операции», – добавил Баранец.

«Мощность потоков на Украину иностранной техники такова, что боевой потенциал ВСУ продолжает оставаться на высоком уровне, – добавил эксперт. – Вспомните школьную задачку про бассейн, и вы сразу все поймете. ВСУ за счет поставок с Запада компенсируют то, что было уничтожено нашей армией с конца февраля, то есть 60-70 % арсенала ВСУ».

Количество оружия, которое сейчас идет с Запада на Украину, невероятно велико, указывает Баранец. Ситуация на Украине напоминает, когда гитлеровской Германии помогали страны Европы. Сейчас же антигитлеровской коалиции нет, говорит Баранец.

«Железные дороги Украины прикрываются средствами ПВО. За прошедшие два месяца спецоперации мы выбили около 70% украинской противовоздушной обороны. Но в ВВС Украины осталось порядка 35-40 боевых самолетов. Не так давно была попытка доставить на Украину партию С-300 из Словакии. Но мы этот трафик выследили», – заметил собеседник.

Такие объекты, как железнодорожный мост, эффективнее всего поражать ракетами, а не бомбами, считает бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

«Ракеты – это высокоточное оружие, а бомбы – нет, даже управляемые. Для бомбардировки нужно, чтобы штурманы подготовили проводки маршрутов, провели разведку погоды. Также бомбардировщики и штурмовики не могут лететь одни – нужно прикрытие истребителей. Вдобавок ко всему, на время бомбардировок зенитно-ракетные войска должны прервать свою «работу». К тому же, у бомбы гораздо больше разлет осколков. Однако у ракеты – меньше боезаряд, поэтому там, где можно обойтись одной бомбой, там нужно две ракеты. В остальном ракеты лучше», – пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД.

Москва четко предупредила Запад, что все колонны и конвои, по которым поставляется натовское вооружение, сразу после пересечения станут целью для наших ракет, напомнил эксперт. «Теперь, видимо, будет два основных направления ударов – пути, мосты и железнодорожные узлы, по которым везется оружие и боеприпасы из Польши, и перегоны, по которым ВСУ перекидывают бронетехнику из центра Украины на восток – к территории ДНР и ЛНР, в помощь своей донбасской группировке», – предположил эксперт.

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