Взгляд
26 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
Разделы

Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия начала военную операцию против железных дорог Украины

Электроснабжение стратегически важных железных дорог было нарушено t.me/kozytskyy_maksym_official
Российское высокоточное оружие поразило несколько стратегически важных узлов украинских железных дорог к западу от Киева. Поток натовской летальной помощи, который шел эшелонами из Польши, если не встал, то серьезно нарушен. О том, что оружие и боеприпасы для группировки ВСУ в Донбассе идут, в том числе и по железной дороге, было известно давно. Почему решение нанести удары по железнодорожному сообщению было принято только сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

К отключению GPS Россия давно подготовилась

Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации Oriental Image/Reuters
Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим? Подробности...
Перейти в раздел…

Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Нам надо выйти из информационного пузыря

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Похоже, Казахстан не выучил урок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия. Подробности...
Обсуждение: 135 комментариев

Макрон – последний президент Пятой республики

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Антироссийская цензура от киргизов

Обсуждение: 7 комментариев

Как Макрон уничтожил Ле Пен

Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Перейти в раздел…

Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
Подробности...

Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...

ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
  • Дома

  • На даче

  • Путешествуя по России

  • Путешествуя за рубежом

  • Не планирую отдыхать
Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
  • Да, и уже помогаю

  • Да, хотелось бы, но не знаю, как это сделать

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован
    Лавров указал на риск Третьей мировой при вводе войск НАТО на Украину Путин подписал указ о государственной системе против коррупции «Посейдон» Макрон не ответил на телефонный звонок Байдена В Польше подтвердили передачу Украине танков
    Выведены из строя используемые для поставок иностранных вооружений ж/д станции Украины В Таллине задержали осквернителя «Бронзового солдата» СМИ: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до вступления в НАТО Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов
    Киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали» Украинские националисты заминировали дамбу водохранилища в ДНР Минобороны: Националисты заминировали дороги в Николаевской области При обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека

    ударные дроны


    Сбитыми в Курской области беспилотниками оказались «Байрактар ТБ-2»

    происхождение денег


    В Голландии заинтересовались состоянием Зеленского в 850 млн долларов

    поставки вооружений


    Глава Пентагона заявил, что гаубицы M777 уже находятся на Украине

    Видео

    рост цен


    Антироссийские санкции наказывают Прибалтику

    «золотые паспорта»


    Европа учит богатых ценить гражданство России

    Президент Украины


    Как трусость Зеленского привела к российской спецоперации

    позорная отставка


    Канцлера Германии шантажируют Украиной

    подготовка провокаций


    Зачем США нужна массовая гибель украинцев

    выборы во Франции


    Тимофей Бордачёв: Макрон – последний президент Пятой республики

    и нашим – и вашим


    Геворг Мирзаян: Похоже, Казахстан не выучил урок

    своя страна


    Игорь Мальцев: Нам надо выйти из информационного пузыря

    на ваш взгляд


    Как вы планируете провести летний отдых в этом году?

    Россия начала военную операцию против железных дорог Украины

    Электроснабжение стратегически важных железных дорог было нарушено
    		   26 апреля 2022, 08:30
    Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
    Текст: Артур Приймак,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Российское высокоточное оружие поразило несколько стратегически важных узлов украинских железных дорог к западу от Киева. Поток натовской летальной помощи, который шел эшелонами из Польши, если не встал, то серьезно нарушен. О том, что оружие и боеприпасы для группировки ВСУ в Донбассе идут, в том числе и по железной дороге, было известно давно. Почему решение нанести удары по железнодорожному сообщению было принято только сейчас?

    Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть тяговых подстанций на железнодорожных станциях Украины, «через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск в Донбассе». Об этом в понедельник сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Поясним – тяговые подстанции железной дороги предназначены для распределения энергии, в том числе для питания электроподвижного состава.

    По информации Конашенкова, удары нанесены по станциям: Красное и Ковель (Львовская железная дорога), Здолбунов (станция в Ровенской области), Жмеринка и Коростень в Житомирской области и Жмеринка в Винницкой (Юго-Западная железная дорога).

    В данном случае, все ракетные удары были нанесены по объектам железнодорожной инфраструктуры западнее Киева. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ранее неоднократно указывалось, что оружие и боеприпасы из стран НАТО поставляются с логистических складов на территории Польши и далее перевозятся через западную границу Украины, в том числе железнодорожным транспортом. 

    «Мы ранее не наносили ударов, потому что украинцы перевозят военную технику из США и Евросоюза пассажирскими составами. Украинцы взяли себе такую хитрость: электричка, пассажирский вагон - и к нему прицеплена платформа с техникой. Мы ранее опасались, что Украина обвинит нас в уничтожении гражданского населения», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец.

    Сейчас концепция поменялась, говорит Баранец. «Мы сейчас работаем по тяговым подстанциям, по тем объектам, где менее всего может пострадать мирное население. Сейчас началась железнодорожная война», – пояснил собеседник.

    Как пояснил источник Telegram-канала «Блокнот перископа», скоординированные и адресные ракетных удары, были нанесены по узловым точкам. Так, тяговая подстанция Красное на Львовской ЖД отвечает собственно за подход к Львову и за развилку на Тернополь и Ровно.

    После ударов с воздуха прекращено движение на нескольких перегонах по направлению на восток: Шепетовка – Казатин (из Хмельницкой в Винницкую область), Жмеринка – Казатин (территория Винницкой области), Казатин – Фастов (из Винницкой в Киевскую область). То есть, два магистральных хода на восток. Задержано порядка 25-30 пассажирских поездов и неизвестное число грузовых, несущих в том числе грузы для ВСУ, полагает автор Telegram-канала «Блокнот перескопа», аналитик по железным дорогам Сергей Сигачев. Таким образом, поток западных вооружений (в том числе тех, что перебрасывались на аэродром Жешув на юго-востоке Польши) и шел далее к театру военных действий, застопорился.

    По мнению Сигачева, до сего момента российское руководство не санкционировало удары по железной дороге, потому что ранее на Запад шли пассажирские эшелоны с беженцами с Украины. Сейчас пассажиропоток в западном направлении серьезно снизился – почти в 10 раз, но активнее пошел грузовой поток на Восток Украины.

    Эшелоны, которые транспортируют грузы для ВСУ, тянут, в основном электровозы, отметил в YouTube украинский военный аналитик Юрий Подоляка. Поэтому вывод из строя тяговых электричеких станций имеет столь важное стратегическое значение. «Если российское командование продолжит наносить удары по украинским подстанциям, это может быть куда более эффективным решением, чем бить по железнодородным мостам», – отмечает Подоляка.  

    По мнению Сигачева, главная цель удара – не столько полное прерывание сообщений, сколько общее замедление движения и расстройство логистики снабжения украинской армии. Кроме того, вывод из строя тяговых подстанций принудит Украинские железные дороги («Укрзалызницю») к переходу с электровозов на тепловозы, которые используют ценное дизельное топливо. «К слову сказать, с тепловозами там очень сложно, их парк невелик и к тому же он очень «возрастной» в целом», – констатирует аналитик.

    «Нельзя взять и перегнать на Украину европейские тепловозы», – в свою очередь отмечает Подоляка, напоминая о различиях железнодорожной колеи: на Украине «советская» – 1524 мм максимум, в Евросоюзе – 1435 мм. Добавим, что «пересадка» тепловоза с европейской на украинскую платформу подразумевает долгую стоянку, что также делает транспорт уязвимым для удара.

    Сигачев приводит карту, на которой отображены тяговые подстанции, подвергшиеся атаке, а также ранее подорванные (причем, силами ВСУ) мосты, которые ещё не восстановлены, и обесточенные перегоны, где нет электрифицированного движения. «На какое-то время логистическая связность всей Украины грамотно разорвана надвое (с учетом неработающего до сих пор Полесского хода на севере)», – делает вывод Сигачев. «Полесским ходом» называют железнодорожную магистраль, идущую от Коростеня (Житомирская область) на Киев. На этой дороге расположены два ранее подорванных ВСУ моста – через реку Тетерев в Житомирской области и реку Ирпень в Киевской области.

    «Мы сейчас работаем по тяговым подстанциям, по тем объектам, где менее всего может пострадать мирное население», – в свою очередь указывает Баранец.

    Эксперт также не исключает, что в ближайшее время новой мишенью для ударов на Западной и Украине и в центре станут ключевые железнодорожные мосты. По мнению Баранца, разрушить мосты можно ракетными ударами, не прибегая к действиям бомбардировочной авиации. «Но перед подобными действиями Военно-космических сил нужны будут авиаразведка, корректировка огня между землей и воздухом», – указывает Баранец. Важнейшими объектами принято считать пограничный железнодорожный мост через Днестр в Винницкой области, мост через реку Стоход в Волынской области, подъемный мост около поселка Затока в Одесской области.

    С точки зрения эксперта, основные удары следует наносить на территории Западной Украине, близ границ Польши, Венгрии и Словакии. «Главное – чтобы ракеты не попали на сторону этих европейских государств. Здесь все, как в хирургической операции», – добавил Баранец.

    «Мощность потоков на Украину иностранной техники такова, что боевой потенциал ВСУ продолжает оставаться на высоком уровне, – добавил эксперт. – Вспомните школьную задачку про бассейн, и вы сразу все поймете. ВСУ за счет поставок с Запада компенсируют то, что было уничтожено нашей армией с конца февраля, то есть 60-70 % арсенала ВСУ».

    Количество оружия, которое сейчас идет с Запада на Украину, невероятно велико, указывает Баранец. Ситуация на Украине напоминает, когда гитлеровской Германии помогали страны Европы. Сейчас же антигитлеровской коалиции нет, говорит Баранец.

    «Железные дороги Украины прикрываются средствами ПВО. За прошедшие два месяца спецоперации мы выбили около 70% украинской противовоздушной обороны. Но в ВВС Украины осталось порядка 35-40 боевых самолетов. Не так давно была попытка доставить на Украину партию С-300 из Словакии. Но мы этот трафик выследили», – заметил собеседник.

    Такие объекты, как железнодорожный мост, эффективнее всего поражать ракетами, а не бомбами, считает бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

    «Ракеты – это высокоточное оружие, а бомбы – нет, даже управляемые. Для бомбардировки нужно, чтобы штурманы подготовили проводки маршрутов, провели разведку погоды. Также бомбардировщики и штурмовики не могут лететь одни – нужно прикрытие истребителей. Вдобавок ко всему, на время бомбардировок зенитно-ракетные войска должны прервать свою «работу». К тому же, у бомбы гораздо больше разлет осколков. Однако у ракеты – меньше боезаряд, поэтому там, где можно обойтись одной бомбой, там нужно две ракеты. В остальном ракеты лучше», – пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД.

    Москва четко предупредила Запад, что все колонны и конвои, по которым поставляется натовское вооружение, сразу после пересечения станут целью для наших ракет, напомнил эксперт. «Теперь, видимо, будет два основных направления ударов – пути, мосты и железнодорожные узлы, по которым везется оружие и боеприпасы из Польши, и перегоны, по которым ВСУ перекидывают бронетехнику из центра Украины на восток – к территории ДНР и ЛНР, в помощь своей донбасской группировке», – предположил эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •